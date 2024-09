Harvey Weinstein ártatlannak vallja magát egy újabb szexuális erőszak vádjában

Harvey Weinstein szerdán ártatlannak vallotta magát egy újabb szexuális erőszak vádjában, csaknem öt hónappal azután, hogy a korábbi, szintén szexuális bűncselekmények miatt hozott ítéletét hatályon kívül helyezték - írja a Reuters. A 72 éves producer a legújabb vád szerint még 2006-ban zaklatott szexuálisan egy nőt, egy manhattani szállodában.

photo_camera A most hetvenkét éves producer a Los Angeles-i bíróságon, 2022-ben Fotó: ETIENNE LAURENT/AFP

Az új vádat két hónappal azután jelentették be, hogy az ügyészek közölték, hogy Weinstein további állítólagos „erőszakos szexuális támadásait” vizsgálják, miután újabb vádlók jelentkeztek. Weinsteint közben két héttel ezelőtt egy New York-i kórházba szállították a börtönből, ugyanis sürgősségi szívműtétre volt szüksége.

A több mint kilencven nő szexuális zaklatásával megvádolt producert még 2020-ban ítélték 23 év börtönre nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt. Az ítéletet 2024 áprilisában hatályon kívül helyezték, miután egy fellebbviteli bíró úgy ítélte meg, hogy Weinstein nem kapott tisztességes tárgyalást. Ügyét valószínűleg még az idén újratárgyalják. A producert négy évvel ezelőtt azért ítélték el, mert 2006-ban szexuálisan bántalmazta Mimi Haleyi produkciós asszisztenst, 2013-ban pedig megerőszakolta Jessica Mann színésznőt. Weinsteint egy másik kaliforniai nemi erőszakkal kapcsolatos perben szintén elítélték, 16 évre, ebben az ügyben is fellebbez, azonban addig is továbbra is előzetes letartóztatásban marad.