Iványi Gáborék mellett tüntettek a Blaha Lujza téren

Ismert emberek tartottak szolidaritási tüntetést Iványi Gáborék mellett péntek este a Blaha Lujza téren, miután a fővárosi kormányhivatal tartozásra hivatkozva törölte a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeit a nyilvántartásból - és három nappal a tanévkezdés előtt megvonta budapesti és szegedi iskoláik és óvodáik működési engedélyét.

Az intézkedés miatt a nagyrészt hátrányos helyzetű szülőknek néhány napja maradt volna, hogy másik iskolát találjanak közel hatszáz gyereknek.

Sokan közülük halmozottan hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők vagy sajátos nevelési igényűek, negyven százalékuk Iványi Gábor szerint egyáltalán nem integrálható hagyományos oktatási intézményekbe. Az Iványi-féle józsefvárosi óvodába például olyan gyerekek is jártak, akiknek a szülei nem rendelkeznek lakcímmel - számukra az intézmény sok esetben a napi étkezést, a családot és a normális otthoni körülményeket jelentette.

Az „Emberek az emberekért” nevű demonstráción fellépett Mácsai Pál, Für Anikó, Nagy Zsolt, Pogány Judit, Rost Andrea, Halász Judit, Jordán Tamás, Bródy János, Cserhalmi György, Molnár Áron és Lengyel Tamás is. A szervezők az adományokat, bevételeket az Iványihoz köthető Wesley János iskoláknak ajánlják fel.

A MET korábban a fővároson kívül is több óvodát, általános iskolát és középiskolát tartott fenn az ország hátrányos helyzetű térségeiben, de egy időben már fizetést sem tudtak adni a dolgozóiknak. A lelkész köréhez tartozik az Oltalom Karitatív Egyesület is, ami jelentős részt vállal a hajléktalanellátásban - a pénteki rendezvényen értük is felszólaltak.

Iványit vastapssal fogadta a tömeg, beszéde előtt Erdős Virág versét olvasták fel a Radnóti Színház társulatának tagjai.

„Megtisztelő és megható, hogy kiállnak értünk. A magyar kormány egyházüldözést folytat. Megpróbálja felszámolni a szocializmus alkonyán létrehozott intézményeket. [...] Én csupán vendég vagyok itt, ezt a demonstrációt civilek szervezték”,

mondta a lelkész.

Az elmúlt bő tíz évben a kormány módszeresen lehetetlenítette el a MET és az Oltalom munkáját: előbb megvonták az egyházi státuszukat, kizárva ezzel az intézményeiket is a kiegészítő állami támogatások és az egyszázalékos felajánlás köréből. Miután ezt az Alkotmánybíróság, majd a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság is jogsértőnek találta, 2021-ben visszakapták a státuszukat, de a kormány nem volt hajlandó ismét megkötni velük a közfeladatok ellátására vonatkozó szerződést. Ennek hiányában Iványiék nem kaphatják meg a hasonló karitatív szervezeteknek járó kiegészítő támogatásokat. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy az egyház szervezetei nem tudták befizetni az adók és a közterhek jelentős részét.

A pénteki rendezvény napján derült ki, hogy Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan hazugsággal vádolta Iványit, aki a Magyar Hangnak adott csütörtöki interjújában sokadik alkalommal állította, hogy a miniszterelnök 2000 körül megüzente, „ha kiáll vele egy közös fotóra, akkor kiemelt támogatást fog kapni”. A miniszterelnököt megeskető és két gyerekét megkeresztelő lelkész erre azt válaszolta, hogy ilyen úton nem tart igényt támogatásra, csak annyit adjanak nekik, „amennyi jár”. Havasi a Mandinernek azt mondta, amit Iványi mond, az „szemen szedett hazugság”.

