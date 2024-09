Dúró Dóra nem ugrott el a feladat elől: átragasztotta az ARC kiállítás egyik plakátját

Facebook-oldalán számolt be Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa arról, hogy saját felirataival ragasztotta le az ARC kiállítás egyik plakátjának szövegét. A szóban forgó plakáton egy kisbaba rajza mellett fogalmak voltak felsorolva. Olyanok, amelyek a kétségtelenül szép szülővé, anyává válással járó nehézségekről szóltak. Ezekről egyáltalán, vagy csak nagyon keveset beszélnek a nyilvánosságban, pláne az oktatásban, épp azért, mert a Dúróéhoz és kommentelőiéhez hasonló véleményekkel szembesülve ezeket inkább nem is mondják el az édesanyák. Keczeli-Strausz Éva képének a címe is erről szól: Anya vagy, ne panaszkodj!

A Mi Hazánk politikusa, a négygyerekes Dúró Dóra szerint viszont itt családellenes propagandáról van szó. Azt írja, „az anyaságot többek közt a lebutulással és a piszkos ruhával azonosító, gyermekvállalás ellen kampányoló plakát jelent meg az egyébként deviáns propagandát is felvonultató Arc-kiállításon. Miközben soha olyan kevés gyermek nem született hazánkban egy év alatt, mint tavaly, minden édesanyát sértegetnek azzal, hogy a plakáton látható kisgyermek mellé olyanokat írnak, hogy miatta sosincs idő enni vagy lebutulás. A Mi Hazánk ez ellen tettekkel is fellépett, átragasztottuk a plakátot pozitív szavakkal, például gondoskodás, szeretet, áldás, jövő.”

Az ARC szervezői azt írták, egy csoport jelezte, hogy pár emberrel kézen fogva körülállják a „családellenes” képeket a kiállítás területén, de nem terveznek semmi mást. Ezért nem is gondolták, hogy bármi teendőjük van a tiltakozással. Dúró akciója tehát meglepte őket.