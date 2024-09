Lassan, de biztosan levonul az évtized árvize

Ütemes apadásnak indult a Duna a felső szakaszokon, ahol már a helyreállítási munkálatokat készítik elő - tudatta vasárnap az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Mint írják: a Duna teljes Budapest fölötti szakaszán folyamatos az intenzív apadás, azonban a fokozott figyelőszolgálatot továbbra is 24 órában fenntartják a vízügy szakemberei. A káros jelenségek, buzgárok, szivárgások figyelése és a szükséges beavatkozások mellett, lassan az önkormányzati védvonalakon is megkezdődhetnek a magassági hiányok miatt kiépült ideiglenes védművek felmérései. Az árvízzel érintett területeken, ha II. fok alá csökkent a készültség, elindulhatnak a helyreállítási munkálatok is.

Ezen munkák most még csak a víz által nem érintett, magassági hiányok miatt épült ideiglenes védművek elbontásával kezdődhetnek meg, ez után következhet a felhasznált anyagok vizsgálata, elszállítása, majd kezelése.