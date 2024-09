„A legszomorúbb látvány, mikor levonul az ár, és látjuk az iszapban úszó házakat”

„Most nem drámai a helyzet, akkor lenne az, ha átszakadna a gát” - mondta a 444-nek Pilismarót polgármestere, Hunyadi Balázs. Ez az a település, ami a miniszterelnök szerint az egyik legkritikusabb helyzetbe kerül az árvíz miatt.

A település négy részből áll, ebből az egyik, a Duna-parton fekvő rész van veszélyben. Itt 183 ember lakik és 400 ingatlan van.

A polgármester tudja, hogy nem lehet minden épületet megmenteni. Arra számít, a 10 százalékukat elérheti a víz. Ezek alacsonyabban fekszenek, és már egy másodfokú veszélyben is eléri az árvíz az épületeket.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A 2013-as nagy árvíz is itt okozta a legnagyobb pusztítást, de egy házat sem kellett lebontani végül. Mindenki tudja, hol vett házat: ez hivatalosan is egy nagyvízi meder, vagyis ártér. Sokan költöztek oda a devizaválság majd a covid alatt.

A kiköltözésben segítettek az embereknek, a sportcsarnokot jelölték ki átmeneti szállásnak, de többen magánházakban vészelik át ezt az időszakot. Vannak, akik maradtak, azok, akik biztonságban érzik az otthonukat. Az áramot nem kellett lekapcsolni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A terület nagy részét viszont próbálják megvédeni. A homokgát megerősítésével versenyt futnak az idővel, éjjel-nappal pakolják a homokzsákokat, és folyamatos számításokat végeznek a vízügyi szakemberekkel.

„Kedd este vízben kellett dolgozniuk az ottlévő erőknek.”

1,4 kilométeren megerősítették a homokgátat, és több száz métert pakoltak pluszban tele homokzsákokkal. A polgármester úgy érzi, most jól állnak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„A helyi vállalkozóktól most kaptunk még két óriásteherautót, amivel lehet annyi anyagot deponálni, hogy ma éjszaka is lehessen dolgozni.”

Hunyadi Balázs azt mondja, a katasztrófavédelem folyamatosan kint van, de segítenek a katonák, a közszolgálati egyetem diákjai és tanárai, hivatásos és önkéntes tűzoltók illetve más önkéntesek. Szerdán kormányhivatalok munkatársai is érkeztek, Jász-Nagykun-Szolnok illetve Vas megyéből. Abban bízik, hogyha a 2013-as árvizet óriási küzdelem árán bírta a gát, a mostanit is fogja. Ha tartós lesz az áradás vagy jön egy második hullám, megint óriási mennyiségű homokot kell majd bezsákolniuk. Ezt szerinte a katonákkal meg fogják tudni oldani.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„A legszomorúbb látvány, mikor levonul a víz, akkor látjuk az iszapban és sárban úszó házakat. Utána még hatalmas munka vár ránk" - mondta a polgármester.

Az érintett részre egyébként nem lehet behajtani autóval, bár van olyan „luxusterepjárós”, aki árvízvédelmi munkára hivatkozva mégis bepróbálkozik ezzel. A településre és településről vezető utak közül van, ami már le van zárva, csak engedéllyel vagy lakcímkártyával lehet áthajtani. Budapestre sem könnyű eljutni, néha félreállítják az autókat, hogy a katonai konvojok megállás nélkül tudjanak menni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Pilismaróttól néhány perc autózásra lévő Dunabogdányt is csak egy órás kerülővel lehet most elérni, egy erdei úton. A polgármestert, Schuszter Gergelyt telefonon értük el. Azt mondta, a tetőzés előtt 1,5 nappal - vagyis ma kora délutánra - sikerült befejezniük a gátat a várható legmagasabb tetőzésre szabva, most már csak át kell fésülni, hogy minden rendben van-e. Dunabogdányban 200 ezer homokzsákot tettek le.

photo_camera Dömös Fotó: Németh Dániel/444

Itt nagyjából 20 ház áll ártéren, ezek 30-40 éve épültek. A lakók - egy kivétellel - már kiköltöztek. Ahogy a pilismaróti polgármester, úgy ők is már múlt héten elkezdték a felkészülést, a 3400 fős Dunabogdányban egy helyi operatív törzs is alakult.

20-25 százalék esélyt ad arra, hogy az ideiglenes gát nem fogja mindenhol bírni a nyomást. Azzal ki kalkulál, hogy a településre vezető utakat le kell majd zárni, így „elszigetelődnek majd pár napra.”