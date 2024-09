A demokraták szerint alulmérik Trump támogatottságát a közvélemény-kutatások

A demokraták egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a közvélemény-kutatók alulbecsülik Donald Trump támogatottságát, és jóval magasabbra becsülik a volt elnök esélyeit, mint azt a közvélemény-kutatási adatok sugallják, írja a Guardian.

Miközben a legtöbb országos felmérés szerint Kamala Harris alelnök a legtöbb helyen kicsivel, de vezet, egyes támogatóit elbizonytalanítja, hogy három északi csatatérállamban, Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban is szinte alig van előnye. Bár egyes felmérések szerint az alelnök 4-6 százalékponttal vezet Pennsylvaniában - ami az egyik legfontosabb ingadozó állam -, más kutatások szerint Trump kisebb lemaradással követi a demokrata elnökjelöltet. Michiganben és Wisconsinban Harris előnye több különböző friss felmérés szerint is mindössze 1-2 százalékpont, ami egyértelműen a hibahatáron belül van.

A demokraták félelmeit erősíti az is, hogy Trump mindhárom államban jelentősen felülmúlta az előrejelzéseket 2016-ban, amikor legyőzte Hillary Clintont, és 2020-ban is, amikor a vártnál jóval kisebb különbséggel maradt alul Joe Bidennel szemben. Az aggodalmakat fokozza a New York Times/Siena legfrissebb közvélemény-kutatása, ami szerint Trump három csatatérállamban Georgiában, Arizonában és Észak-Karolinában is jobban áll, mint pár héttel ezelőtt.

„Nem kérdés, hogy ez aggasztó, de Harris olyan keményen dolgozik, ahogy csak tud, bármi is történjék” – idézte a Hill egy meg nem nevezett demokrata szenátort. „Az az érzésem, hogy nem lehet sokkal többet tenni, mint amit már most is teszünk”. A vitát ugyan Harris nyerte, az lényegében semmit sem változtatott a támogatottságon. A Guardian megjegyzi, hogy a demokraták abban azért bízhatnak, hogy ha a mostani kutatások is annyit tévednek, mint a 2022-es félidős választásnál, akkor Georgián kívül minden csatatérállamot megnyerhet Harris.