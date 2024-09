Matolcsyék az eddiginél is lesújtóbb képet festettek a magyar gazdaságról

Nagymértékben rontotta az idei és a jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank. Az MNB kedden közzétett prognózisa szerint idén 1-1,8 százalék lesz a gazdasági növekedés.

A jegybank három hónappal ezelőtt még 2-3 százalékos bővülést várt, a kormány az év elején még 4 százalékot jósolt, tavasszal 2,5 százalékot, júliusban nagyjából 2 százalékot (Nagy Márton jóslata szerint 2,2-2,3 is lehet, Varga Mihály július végén már az 1,8 százalékot is lehetségesnek látta). Ami tény: az első két negyedévben egy 1,7, majd 1,3 százalékos növekedés jött össze, és a második negyedévben az elsőhöz képest még zsugorodott is a magyar gazdaság.

A Portfolió megjegyzi: az elmúlt néhány hónapban jelentősen romlottak a növekedési kilátások, így a legtöbb szakértő visszavágta a GDP-növekedési előrejelzését, nem meglepő tehát, hogy az MNB is lépett. Ezzel az új, 1-1,8 százalékos előrejelzéssel azonban a pesszimistábbakhoz csatlakozott a nemzeti bank – összhangban azzal, amiről Matolcsy egy szeptember eleji közgazdász konferencián beszélt, miszerint teljes úttévesztésben van a magyar gazdaságpolitika.

Az MNB már 2025-re is legfeljebb 3,7 százalékos növekedést vár, miközben a korábbi előrejelzésükben a kormányhoz hasonlóan 4 százalék fölötti, akár 4,5 százalékot is elérő GDP-bővülést jósoltak (ezt a növekedést most 2026-ra tartják elérhetőnek).

Az inflációs prognózis érdemben nem változott, idén szinte biztosan 4 százalék alatt maradt a fogyasztói árszint emelkedése, és az MNB arra számít, hogy 2025-2026-ban sem mozdul ki az infláció a jegybanki célt megtestesítő 2-4 százalékos sávból.