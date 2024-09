Miért kell Németh Szilárd aláírása ahhoz, hogy a kormány támogatást adjon természeti károk elhárítására?

Nehéz lenne azzal vádolni a feleket, hogy sikerül kristálytisztán elválasztani a kormány és a Fidesz működését, rendre össze-összecsúszik az állam és a párt működése, hogy a lehető legnagyobb pr-, politikai vagy egyéb hasznot hozzanak ki egy-egy döntésből.

De még ezen belül is elég különös, hogy mi szükség van a Fidesz felügyeletére, ha az önkormányzatokért felelős miniszter a vis maior keretéből önkormányzatoknak ad támogatást természeti csapások elhárítására.

Maga a keret és az abból adott támogatás Navracsics Tibor szerint erről szól: „az önkormányzatoknak nyújtott vis maior támogatás célja, hogy az emberek a jövőben nagyobb biztonságban élhessenek, illetve ha valamilyen természeti csapás éri a közösségi tulajdont, akkor azt minél hamarabb helyre tudják állítani”.

Ezek alapján látszólag politikamentes folyamat, sok önkormányzat kapott most ilyen támogatást.

De például Soroksár esetében a támogatás odaítéléséről szóló dokumentumon Navracsics neve mellett ott szerepel Németh Szilárdé is választókerületi elnökként. Ez a pozíció az államigazgatásban nem létezik, a Fidesznek vannak választókerületi elnökei. Aki történetesen Németh Szilárd. (Németh választókerületi elnökségében a Fidesznek egyébként sok öröme nem volt, idén az önkormányzati választáson Németh belső háborúja miatt elveszítették Csepelt is.)

A természeti csapásokat enyhítő támogatást át is kell venni. Mármint nem nejlonzacskóban, hanem kis ünnepség keretében jelképesen, amiről aztán fotó is készül. Erről derült ki, hogy nemcsak aláírta Németh Szilárd a döntést, hanem Navracsiccsal együtt adták át a díszes mappába csomagolt iratot Soroksár polgármesterének, Bese Ferencnek.

photo_camera Németh Szilárd választókerületi elnök, Bese Ferenc, Soroksár polgármestere és Navracsics Tibor miniszter Fotó: Németh Szilárd/Facebook

A többi településnél is előfordult, hogy a térség parlamenti képviselője is ott pózolt Navracsiccsal, a polgármesterrel és a mappával. (Nem minden esetben, Szentendre nem fideszes polgármestere például csak Navracsiccsal fotózkodott, nem állt melléjük Vitályos Eszter fideszes parlamenti képviselő.) Alá is írták azokat, parlamenti képviselőként.

Németh Szilárd viszont - hiába viselkedik így - nem a Soroksárt és Csepelt magába foglaló (BP. XVII.) választókerület parlamenti képviselője. Az az ellenzéki Szabó Szabolcs, aki háromszor egymás után legyőzte Németh Szilárdot. Ő viszont nem látható a fenti képen.

Megkerestük Navracsics Tibor minisztériumát a következő kérdésekkel:

Mi az oka annak, hogy a XXIII. kerületnél Navracsics Tibor mellett Németh Szilárd neve szerepel a dokumentumon, mint választókerületi elnöké?

Milyen beleszólásuk van a Fidesz választókerületi elnökeinek a vis maior támogatások odaítélésében?

Egyeztettek-e a kerület parlamenti képviselőjével is?

Miért Németh Szilárd társaságában adta át Navracsics Tibor a támogatásról szóló dokumentumot?

A válaszban sok mindenről szó esett, de pont arról nem, amiről kérdeztünk:

„A XXIII. kerület 30 millió 620 ezer forint vis maior támogatást kapott pince-, partfal helyreállítására. A kerület független polgármestere, Bese Ferenc vette át az összeg megítéléséről szóló okiratot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban. 2024-ben eddig 7 ütemben összesen 2 716 605 000 forintnyi vis maior támogatásban részesült 191 önkormányzat 204 pályázata. A támogatások odaítélése minden esetben az önkormányzati törvény előírásai szerint történik."

Visszakérdeztünk, hogy számíthatunk-e a kérdésekre adott válaszokra is, de a levelezésünk itt megszakadt, pedig egy hetet vártunk.