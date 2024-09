Minden beruházást leállított a paksi önkormányzat, miután a kormány elvette az atomerőmű által befizetett iparűzési adót

Lényegileg minden beruházást leállított a paksi önkormányzat, a város képviselő-testületének azután kellett jelentős takarékossági intézkedésekről döntenie, hogy a kormány augusztusban váratlanul elvette az atomerőműtől befolyó iparűzési adót. A csütörtöki képviselő-testületi ülést levezető alpolgármester a vg.hu-nak elmondta, hogy

Szántó Zoltán beszámolója szerint a takarékossági intézkedés érintett minden olyan paksi beruházást,

amiknél még nem történt kötelezettségvállalás, befagyasztottak minden fejlesztési tervezést is, leállították a strandberuházást is, amely többek között a nagymedence felújítását is magában foglalta.