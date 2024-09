Orbán Balázs: Jó lenne, ha végre vége lenne a háborúnak és a háborúpárti hazudozásnak!

Orbán Balázs a szerdai műsorában azt mondta: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

A miniszterelnök politikai tanácsadója ezzel ellenzéki politikusok felháborodását váltotta ki. Orbán Balázs később a Facebookon így reagált az ügyre: „A háborús propagandasajtó vonatán nincs megállás. Magyarország álláspontja világos: nem látjuk értelmet a több mint két és fél éve zajló ukrán-orosz háborúnak, amiben több százezer ember meghalt, több százezer négyzetkilométer terület elveszett és egy ország megsemmisült. Hogy miért? A semmiért. A háborúnak nem szabadott volna elkezdődnie, illetve diplomáciai úton mielőbb véget kellett volna vetni neki. Mindenki sokkal jobban járt volna. 1956 magyar hőseit ezen mostani magyar állásponttal szembeállítani a külföldi finanszírozású propagandasajtó és a háborúpárti politikusok bevett módszere, amit felháborítónak tartok és minden alkalommal visszautasítok - ahogy az a mostani beszélgetésben is elhangzott! Jó lenne, ha végre vége lenne a háborúnak és a háborúpárti hazudozásnak!”

photo_camera Orbán Balázs az MCC Feszten 2024. augusztus 1-én. Fotó: Németh Dániel/444

Rácz András Oroszország-szakértő nem sokkal korábban Orbán Balázs eredti megjegyzéséről többek között ezt írta:

„Lehet, hogy újdonságot fogok mondani, de ha Ukrajna nem védekezett volna, akkor MÉG TÖBBET veszített volna, konkrétan az ország függetlenségét és szuverenitását.

Bizony, azt a szuverenitást, amire a magyar kormány mostanában oly kényes… bár igaz, hogy Oroszországgal szemben pont nem.

Mára már pontosan tudjuk: a kezdeti orosz cél is Ukrajna teljes alávetése volt, új kormány hatalomba juttatásával, az ország haderejének leszerelésével, az ország kül- és belpolitikai mozgásterének jelentős korlátozásával és a Krímen túl legalább két megyényi terület (Donyeck, Luhanszk) végleges elcsatolásával.

Az új elnök a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics, a miniszterelnök Putyin lányának keresztapja, Viktor Medvedcsuk, az elnöki adminisztráció vezetője pedig valószínűleg a kárpátaljai politikus-oligarcha, Viktor Baloha lett volna, aki már töltötte be ezt a pozíciót.

Az ország területe legalább a Dnyeperig megszállás alá került volna, a déli részeken pedig egészen a moldáv határig, tehát elvágták volna Ukrajnát nemcsak az Azovi- , de a Fekete-tengertől is. Kijevbe szintén orosz megszálló erők kerültek volna, hivatalosan az új kormány és Moszkva által aláírt, kétoldalú katonai megállapodás keretében. Ez a független ukrán államiság végét jelentette volna.

Szóval Ukrajna azzal, hogy ellenáll, az ország önálló államként való létezését védi. Igen, sajnos rengeteg ukrán ember élete árán, akik között akadnak bőven ukrajnai oroszok, lengyelek, tatárok, azeriek, örmények és magyarok is. Negyvennél több kárpátaljai magyar adta mostanáig az életét Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért.

Az, ahogyan Oroszország a megszállt területeken viselkedik, pontosan mutatja, hogy ha Ukrajna nem áll ellen, hanem leteszi a fegyvert, egyáltalán nem mentette volna meg az ukrán népet a szenvedéstől. Persze, infrastrukturális kár nyilván kevesebb lett volna, ha nincs harc… de ha nincs ellenállás, akkor az orosz vezetés akadálytalanul, az ország területének legalább felén a katonai megszállás erejével hajthatná végre a független Ukrajna és az ukrán nép megsemmisítésére irányuló politikáját. Számtalanszor hallottuk Putyintól is, és más orosz döntéshozóktól is, hogy megkérdőjelezik az ukrán nép és az ukrán állam létezését is. A megszállt területeken szisztematikusan kirabolják nemcsak a múzeumokat, de mindenfajta közintézményt is, és ezrével viszik erővel Oroszországba a gyerekeket.

A harc nélküli behódolás orbán balázsi politikája, »ha minket megkérdeztek volna«, ennek a rettenetnek nyitott volna utat egész Ukrajna területén. Nemcsak a most megszállás alatt lévő, kb. 18-20%-on, hanem az egész országban.”

Délelőtt kerestük Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét is, hogy megtudjuk, Orbán Viktor hogyan kommentálja Orbán Balázs kijelentését, és hogy a miniszterelnök politikai igazgatójának az álláspontja Orbán Viktor álláspontja is-e, de a cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.