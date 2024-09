Nemzetközi körözést adtak ki a csipogóügyben érintett indiai-norvég férfi ellen

A nemzetközi körözést a norvég rendőrség kérelmezte Rinson Joseval szemben. A norvég-indiai férfi a tulajdonosa a szófiai székhelyű Norta Globalnak, ami a később felrobbanó csipogókat szállította a Hezbollahnak Libanonba. A csipogók a tajvani Gold Apollo termékei voltak, de a cég azt állította, a személyi hívókat egy budapesti cég, a BAC gyártotta és értékesítette. Utóbbiról aztán kiderült, hogy valószínűleg egy fedőcég volt, de a Norta Global esetében is csak alibi lehet a bulgáriai székhely, legalábbis ahogy az ügyet összefoglaló cikkünkben is írtuk, a bolgár nemzetbiztonsági ügynökség, a DANS kizárta, hogy a robbanóanyaggal megtömött csipogók valaha is áthaladtak volna az országuk területén.

A 39 éves indiai születésű férfi múlt kedden, a robbantások napján indult üzleti útra az Egyesült Államokba, a norvég médiaholding, ahol dolgozott, azóta sem tudta elérni. Ugyanezen a napon minden adatot töröltek a Norta Global honlapjáról, ahogy egyébként a BAC Consulting honlapja is elérhetetlenné vált.

A norvég rendőrség annyit közölt a Reutersszel, hogy a nemzetközi körözés iránti kérelmet beadták, többet nem mondtak. Mindössze általános információkat árultak el, miszerint ha valaki külföldön tűnik el, globális riasztást, vagyis „sárga értesítést” adnak ki.

Rinson Josét a Reutersnek szeptember 18-án sikerült elérnie telefonon, de a férfi letette a telefont, amikor a bolgár üzletről kérdezték, majd a későbbi hívásokra és üzenetekre nem reagált. A férfi most a DN Media Groupnál dolgozik, az értékesítési részlegen.

A múlt héten két nap alatt több ezer, a Hezbollah emberei által használt csipogó robbant fel Libanonban: legalább 39 ember meghalt és több ezren megsebesültek. Az első találgatások szerint a támadásokért Izrael a felelős, Izrael azóta sem erősítette meg vagy tagadta mindezt. (Reuters)