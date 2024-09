Kohán Mátyás szerint hozzá hasonlóan az ország jelentős része értette, mit akart Orbán Balázs mondani

Az ATV Aktuál című műsorában magyarázta meg a mandineres Kohán Mátyás, hogy hogyan is kell érteni Orbán Balázs nagy karriert befutott szavait.

Azokat, amelyeket a politikai igazgató épp a Kohánnal közös Stratégiai Részleg című műsorának szerdai adásában mondott, jelesül:

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

photo_camera Orbán Balázs

Fotó: Németh Dániel/444

Az elhangzottak nem csak idehaza, de nemzetközi szinten is hatalmas felháborodást váltottak ki, és bár csütörtökön, a 444 cikkének megjelenése után Kohán még megköszönte a reklámot egy szmájlival, mostanra azért már ő is más húrokat penget.

Az ATV-ben ugyanis már azt mondta:

„Értem, hogy ez egy pontatlan fogalmazás volt, ez teljesen világos. De én ugyanúgy mondom – ahogy nagyon sokan ebben az országban – értettem, hogy mit akart Orbán Balázs mondani, és nem politikai kommunikációs szempontok szerint vágunk műsorokat alapvetően.”

Ám amellett, hogy Kohán szerint hozzá hasonlóan az ország jelentős része értette, hogy mit is akart mondani Orbán Balázs, azért kicsit segített az orientációban is, a biztonság kedvéért. Mint mondta, beszélgetőtársa két lehetőséget is említett, amikkel Zelenszkij elkerülhette volna a háborút. Az egyik ilyen a 2021 végén érkezett orosz ultimátum volt, amely bár szerinte tartalmazott elfogadhatatlan elemeket, de „tárgyalni lehetett volna róla”, a másik pedig a 2022 májusi isztambuli béketárgyalásokon adódott volna.

„Aki szemfüles, az hallotta, hogy Orbán Balázs kettő és fél évet mondott. Kettő és fél évet levonva, 2024 szeptemberében, az 2022 márciusára vezet. Ez az isztambuli békefolyamatnak az időpontja, amit szintén nyugati nyomásra Ukrajna szakított meg” – magyarázta Kohán.

Mindezek ellenére azt Kohán is elismerte, hogy könnyű volt Orbán Balázs szavait félreértelmezni.

„Nyilván, akinek politikai szándéka volt ebben, mint a Fidesz első számú politikai ellenfelének, az megtette, nem volt nehéz félreértelmezni ezt.”

Kohán magyarázata már csak azért is érdekes, mert azután érkezett, hogy a miniszterelnök nyilvánosan feddte meg politikai igazgatóját, hibának nevezve a szavait.

Az ügy ugyanis akkora hullámokat vetett, hogy kormánykörökben szokatlan módon (ilyen utoljára Novák Katalin kegyelmi botránya kapcsán fordult elő) maga Orbán Viktor is kénytelen volt megszólalni, ezért péntek reggeli interjújában tért ki az ügyre. Mit mondta:

„Ha az ember ilyen kérdésekről beszél, akkor nagyon pontosan kell fogalmazni, és semmilyen kétséget sem szabad hagyni a saját álláspontunkat illetően. Most a politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba” – mondta Orbán.

Orbán Viktor hozzátette, hogy politikai közösségük egyértelműen az 1956-os forradalom „talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hősök. Ezért a háború és béke vitájába nem beemelni kell a magyar történelem számunkra szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, hanem inkább távol kell tőle tartani.”

Kohán Mátyást pedig Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője feddte meg tegnapi vezércikkében méghozzá így:

A félresikerült terefere másik résztvevője, az egyébként az éles vitákban kiválóan helytálló, fiatal és csillogó újságíró-tehetség, Kohán Mátyás – még Orbán Balázs helyesbítése előtt – elkövette azt a hibát, hogy igyekezett megmagyarázni a megmagyarázhatatlant... Ezzel sikerült tovább rontani a helyzetet, hiszen az 1956-os szabadságharcosok hősies önfeláldozásának kigúnyolása (vö. kardot rántani a ruszki tankra) az Eörsi László-Ungváry Krisztián-féle posztbolsevik történész-gazemberek erkölcsi mocsarába vezet.

Orbán Viktor kulcsemberéről, Orbán Balázsról itt írtunk bővebben, azt pedig, hogy mi lehetett az a „felelőtlenség”, amit Orbán Balázs szerint 2,5 éve elkövetett Zelenszkij, ebben a cikkünkben próbáltuk megfejteni.