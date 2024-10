Itt a Cassandra-ciklon, sokat fog esni az eső

A Boris után a Cassandra névre keresztelt mediterrán ciklon okoz borongós időjárást az országban, a Dunántúl középső és északi felén sok helyen közel egy havi eső esett egy nap alatt, írja az Időkép. Veszprémben közel 50 milliméter eső esett az elmúlt 24 órában, az október havi átlagcsapadék ennél csak 1 milliméterrel több.

photo_camera Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

És még fog is esni, nem is keveset, csütörtök estig a legtöbb helyen újra átléphetjük a 15-20 milliméternyi csapadékot és sok helyen még legalább ennyi jöhet pénteken is. Igaz, pénteken a nap második felében dél-délnyugat felől már sok helyen elkezd felszakadozni a felhőzet. Hétvégén még csak helyenként, főleg keleten, hétfőn már többfelé lehet 20 fok.