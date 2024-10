Orbán szerint ez politikai intifáda volt, Magyar a szemébe mondta, hogy vége

László András fideszes EP-képviselő szerint a balliberális sajtó és Magyar Péter úgy harangozta be az eseményt, mintha ez lenne a nagy Orbán-Magyar-vita. Ehelyett egy Magyar Facebook-poszt best of válogatás lett belőle. Magyar a Hitler-beszédét azonban otthon hagyta. László szerint szégyellje magát Manfred Weber és a Néppárt is.