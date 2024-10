Ismét izraeli légicsapás érte Bejrútot, legalább huszonketten meghaltak

Két nap után ismét Izraeli légicsapások érték a libanoni fővárost csütörtök este, a helyi hatóságok szerint legalább huszonketten meghaltak, több mint százan megsérültek. Az izraeli hadsereg előzetesen nem figyelmeztette az ott élőket, a Reuters beszámolója szerint egy nyolcemeletes épületet rakétáztak a forgalmas an-Nuvairi kerületében. A támadás célpontja Vafik Szafa magas rangú Hezbollah-vezető volt, libanoni biztonsági források szerint túlélte a merényletet.

For the first time, the Israeli Air Force has conducted strikes on the densely populated Ras al-Nabaa district in Beirut. This is very close to the center of the Lebanese capital. Locals have released video of the strike. pic.twitter.com/khB6HWVHE3