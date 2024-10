Rossi válogatottja megint a régi, simán nyertünk Boszniában

A magyar válogatott 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát Zenicában, így nagy valószínűséggel elkerüli a közvetlen kiesést a Nemzetek Ligája A divíziójából. A német és a holland válogatott mögött a 3. helyre van a legnagyobb esélyünk, ami azt jelenti, hogy jövő tavasszal osztályozót játszhatunk egy B divíziós második helyezett válogatott ellen. Kevesen hitték ezt azután, hogy szeptemberben még gólt sem lőtt a válogatott (Németország ellen 0-5, Bosznia ellen 0-0), az október viszont remekül sikerült: a hétfői győzelem előtt az Eb-harmadik Hollandiával 1-1-et játszottunk a Puskás Arénában.

A boszniai meccs azért is emlékezetes marad, mert ez volt Marco Rossi szövetségi kapitány hetvenedik meccse a kispadon, ezzel megelőzte Sebes Gusztávot, az Aranycsapat szövetségi kapitányát. Rossinál többször már csak Baróti Lajos ült a magyar válogatott kispadján, két részletben összesen 117-szer. És másodszor ült Rossi mellett a kispadon Szalai Ádám, akiről a kapitány azt mondta: azt kívánja neki, hogy egyszer Marco Rossi utódja legyen.

Mindössze egy helyen változtatott Marco Rossi hollandok elleni kezdőcsapata, a sérült Dárdai Márton helyett Botka kezdett: Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. - Sallai, Szoboszlai - Varga B.

Az első félidőben a bosnyákok birtokolták valamivel többet a labdát, de különösebben nagy helyzetet sokáig egyik válogatott sem alakított ki. A magyar válogatott a 30. perc után támadt fel. Előbb Szoboszlai Dominik lőtt el egy ígéretes szabadrúgást csúnyán fölé, majd egy ellentámadás végén Sallai Roland nem sokkal vétette el a bal felső sarkot. Alig egy perc múlva jött egy újabb magyar ellentámadás: Nagy Zsolt passzát Szoboszlai helyezte közelről a hálóba, 0-1. Szoboszlai a válogatottban utoljára március végén Koszovó ellen volt eredményes. Nagy Zsoltnak a hollandok ellen ezúttal is volt egy gólpassza.

photo_camera A válogatott a vezetés megszerzése után Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A félidő végén Edin Džekónak, a Manchester City és az Inter volt játékosának cselei után Orbán a földre ült, de lövésébe sikerült beleérnie egy védőnek.

A második félidő első perceiben Nagy Zsolt harcolt ki egy 11-est, amit Szoboszlai értékesített, így már 2-0-ra vezettünk. A válogatott csapatkapitánya két gólt utoljára Montenegrónak lőtt tavaly novemberben.

A második félidő közepét vészelte át legnehezebb a válogatott, a labdákat ekkor nem tudták megtartani, a magyarok hosszú percekre beszorultak. Ekkor volt Džekónak egy perdítése, amit Dibusz nagy bravúrral szedett ki a bal alsó sarokból. Az utolsó percekben a sok csere széttöredezte a játékot, Gera Dániel pénteki debütálása után egy újabb újoncot avattunk, Szűcs Kornél állt be.

A magyar válogatottban Szoboszlai, Nagy Zsolt, Dibusz Dénes és Willy Orbán nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Nagy Zsolt a hollandok és a boszniaiak ellen is gólpasszt adott, és kiharcolt egy tizenegyest is, vagyis mindhárom gólban benne volt.

A csoport másik meccsén Németország odahaza 1-0-ra verte Hollandiát.

A csoport állása:

Németország 10 pont Hollandia 5 pont Magyaroroszág 5 pont Bosznia-Hercegovina 1 pont

A magyar válogatott a novemberi két utolsó csoportmeccsen Hollandiában és idehaza Németország ellen lép pályára. A csoport elő két helyezettje játszik a négyes döntőért.

Marco Rossi a meccs után az m4-nek elmondta, hogy nem volt könnyű meccs, ahogy a németek elleni sem volt az. Az első 10 percet megszenvedtük, aztán lassan megérkeztünk a mérkőzésbe, akcióink is voltak, jól építkeztünk. A helyzeteinket jobban is kihasználhattuk volna az első félidő végén. A 11-es után is rendben voltunk, a csapat visszatért, a csapatszellem a régi, ez a legfontosabb. Mi egy ilyen csapat vagyunk, amelyik minden labdáért megküzd, fut, mi így tudunk győzni. Előzetesen azt kérték a játékosoktól, hogy direkten játszanak, a pálya utolsó negyedében pedig lövéssel zárják le az akciókat, ne adjunk esélyt az ellenfélnek a kontrákra. Nehéz elképzelni, hogy a második helyért is versenyben legyünk, de matematikailag akár másodikak is lehetünk. Igaz, a hollandok ellen idegenben játszunk.

Szoboszlai a meccs után azt mondta, hogy ezek vagyunk, végre megint a régi volt a válogatott. Kemény meccs volt, külön örült Szűcs Kornél debütálásának. A meccs előtt az volt a cél, hogy a kiemelkedő, hollandok elleni pénteki meccset koronázzák meg egy boszniai győzelemmel.

Nagy Zsolt szerint hiába nyomtak az elején a bosnyákok, ki tudtunk jönni, és jókor jött mind a két gól.

photo_camera Nagy Zsolt és a kiharcolt 11-es Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Bosznia-Hercegovina - Magyarország 0-2 (0-1)

Zenica, Bilino Polje Stadion, 8392 néző, v.: Anthony Taylor (angol) gólszerző: Szoboszlai (38., 50., utóbbit 11-esből) sárga lap: Katic (24.), Kolasinac (60.), Huseinbasic (75.), illetve Fiola (88.)

Bosznia-Hercegovina: Vasilj - Gazibegovic (Omerovic, a szünetben), Katic, Bicakcic, Kolasinac - Bajraktarevic, Tahirovic (Saric, 79.), Gigovic (Huseinbasic, 65.), Burnic (Tabakovic, 65.) - Hajradinovic (Basic, 79.), Dzeko

Magyarország: Dibusz - Botka, Orbán, Fiola - Bolla (Gera D., 68.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 86.), Nagy Zs. (Szűcs, 86.) - Sallai (Gazdag, 68.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 78.)