Ha valaki szuperaranyos macskákkal találkozna a Zselicben, ne vigye azokat haza, most engedte szabadon őket az Állatkert

Két mentett vadmacskát engedtek szabadon a Zselicben a Budapesti Állatkert munkatársai, az erről szóló sajtóközleményhez pedig hálistennek fotókat is csatoltak.

photo_camera Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Még június elején találtak rá az elárvult kölykökre, akik az elmúlt hónapokat az Állatkertben töltötték, ahol a tejről átálltak a szilárd táplálékra, és elérték azt a fejlettséget, amikor már önállóan is boldogulnak.

photo_camera Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Az állatokat most engedték szabadon Somogy megyében, nem messze attól a helytől, ahol megtalálták őket. A két állat közül az egyik a szállítóláda kinyitása után azonnal a fák felé rohant, a másik viszont egy kicsit még tétovázott, majd ő is az erdő felé vette az irányt.

photo_camera Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Az elengedés előtt a két állaton genetikai vizsgálatokat is végeztek, a Magyarországon honos európai vadmacskák ugyanis gyakran kereszteződnek kóbor házi macskákkal, ami azzal a természetvédelmi problémával is együtt jár, hogy egyre kevesebb az „igazi”, tiszta vérű vadmacska. A laboratóriumi vizsgálatok szerint rendes, hamisítatlan vadmacskákat engedtek most szabadon. Így ha valaki mostanában a Zselicben kirándulna, és szembejönne vele egy aranyos macska, inkább hagyja ott, mert nagy eséllyel nem egy cuki házi kedvencnek való állat.