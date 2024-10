Főborász: a spanglizás miatt nem isznak bort a fiatalok, lesz kampány, hogy igyanak többet és jó lenne, ha vezetés előtt is lehetne borozni

Továbbra sincsenek könnyű helyzetben a magyar borászok, erről adott interjút a Pénzcentrumnak Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja és szakmaközi ügyekért felelős alelnöke. Ezek voltak a legerősebb állításai:

A magyar bor literenkénti export átadási ára alig haladja meg az egy eurót, vagyis a 400 forintot, ezzel az Unión belül a legutolsó helyen állunk.

Az alkoholfogyasztás - nem csak a boré - folyamatosan csökken a fiatalok körében, amire a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának egyik reakciója egy rövidesen elinduló „komoly belföldi promóciós projekt”, vagyis reklámkapány, ami a fiatalabb fogyasztóknak csinálna kedvet a boriváshoz az alkoholmentes piák helyett.

Varga Máté szerint a fű is ludas abban, hogy a magyar fiatalok az istennek sem hajlandók alkoholizálni. Szó szerint úgy fogalmazott, hogy

„valószínűleg a könnyű drogok fogyasztása is befolyásolja negatív irányba az alkoholtermékek és a bor fogyasztását."

De a Hegyközségek abban is lehetőséget látnának, ha megszűnne a zéró tolerancia és engedélyeznék, hogy kisebb mennyiségű alkohol megivása után is lehessen vezetni. Ezért aktívan lobbiznak is, bár azt még Varga is elismeri, hogy ez nem egyértelmű téma:

„Igen, nem biztos, hogy a magyar társadalom érett arra, hogy a zéró toleranciát eltöröljük, de én, mint borász, mint bortermelő, azt gondolom nem feltétlenül rossz irány az, ha mondjuk egy kiránduláson az ebéd mellé elfogyaszthatok egy pohár bort és utána még autóba ülhetek.”

Varga elárulta, hogy a spicces vezetés legalizálása az ő tudomásuk szerint is megosztja a közvéleményt:

„Egyébként a HNT végzett is ez ügyben társadalmi felmérést, és azt kell mondjam, hogy nem egységes a társadalmi támogatottsága az ügynek, viszont biztos, hogy valamilyen szinten a borfogyasztást ez is befolyásolja.”

Amíg ki nem ütik a spanglit a fiatalok kezéből és be nem boroztatják az idősebb sofőröket, a hegyközségek tanácsa a fröccspiac felpörgetésében látja az egyik lehetséges kiutat: