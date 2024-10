Havi 11,1 milliós fizetése lehet Orbán Viktornak 2029-től, ha még miniszterelnök lesz akkor

Az elmúlt napok, hetek egyik kiemelt témája, hogy a kormány a szokottnál is jobban szeretné szabályozni a béreket Magyarországon. A minimálbér mellett a bruttó átlagbérre vonatkozóan is meghatározott egy igencsak nagyívű célt: 2028-ra egymillió forintot szeretne látni a kormány Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel az élén. Bár szakértők szerint a miniszter célkitűzései meglehetősen ellentmondásosak és nehezen látni, milyen forgatókönyv mentén tudna minden cél teljesülni, az egymillió forintos álomhatár a magyar képviselők számára is nagyon sokat hozna a konyhára. És ezt most nyugodtan lehet szó szerint is érteni.

A parlamenti képviselők fizetése ugyanis néhány éve már az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagbérhez kötött. Vagyis annyival nő, vagy éppen csökken a fizetésük, ahogy az országos átlagos bér. A hatályban lévő törvények szerint ugyanis a képviselői alapbér az átlagos bruttó háromszorosa, ami alapján 2029-től a parlamenti patkóban helyet foglaló mezei képviselő – aki nem tagja semmilyen bizottságnak sem – bruttó 3 millió forintért végezné a munkáját az Országgyűlésben.

photo_camera Még többet kereshet majd Orbán Viktor is Fotó: Németh Dániel/444

Ha valaki egy parlamenti bizottságnak a tagja, akkor az alapbér 1,2-szeresét kapja, vagyis 3,6 millió forint lenne a fizetése

A frakcióvezetőknek az alapbér kétszerese jár, ez kereken 6 millió forint lenne.

Kövér László házelnök az alapbér 2,7-szeresét viheti haza, ennek alapján a bére 2029-től bruttó 8,1 millió lehetne, ha még akkor is betölti a pozícióját.

A köztársasági elnöknek a házelnöki juttatás 1,1-szerese jár, vagyis 3,3 milliós bérben reménykedhetne Sulyok Tamás.

Orbán Viktornak a házelnöknek járó bér jár, plusz felveszi a képviselői alapbért is. Ez alapján – ha 2026 után is hatalmon marad, akkor – 2029-től havi bruttó 11,1 millió forintért végezhetné a munkáját, ha megvalósulna Nagy Márton célja.

A hatályos jogszabályok alapján a miniszterek fizetéséről maga Orbán Viktor dönt, aki az átlagbér hatszorosában határozta meg a tárcavezetők juttatását. Vagyis ha nem történik jogszabályi változás, akkor egy miniszter 2029-től bruttó 6 millió forintos fizetésért végezheti a munkáját. Ha pedig miniszterként még a parlamentben is bent ül, akkor a képviselői fizetésre is jogosult, ami plusz 3 millió forintot jelenthet majd.