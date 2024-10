A második ülésen is botránnyal indult a több minisztériumot érintő korrupciós ügy tárgyalása

Kedden folytatódik a Budapest Környéki Törvényszéken a K. T. és további 53 vádlott, köztük volt pénzügyminisztériumi államtitkár-helyettes, volt miniszterelnökségi főosztályvezető és Palkovics László volt bizalmasa ügyében folyó tárgyalás. A második előkészítő ülés elején is megjelent az elsőrendű vádlott, habár ezúttal sem kapott idézést (három sokadrendű vádlott volt mára kihallgatásra beidézve).

K., ahogy a múlt héten, ezúttal is egy feliratos pólóban jelent meg, ezúttal azonban nem rogánozós vagy Mészáros Lőrincre utaló felirat volt rajta. A tárgyalás megkezdése előtt arról beszélt, hogy arra számít, ismét ki fogják küldeni a tárgyalóteremből, és hogy szerinte nem az a botrány, amit ő csinál, hanem amit a bíró. (A tárgyalást vezető Oláh Gaszton bíró a múlt héten azt mondta, K.-t feljelentette becsületsértés miatt.)

"Én vagyok az egyetlen fideszes az egyetlen bagázsban" – ezt is mondta, majd beszélt arról, hogy indokolatlan az igazságügyi elmeorvosi szakértői vizsgálata és hogy miután a bíró ellen ő kizárási indítványt adott be, nem is tarthatnák meg a mostani tárgyalást. Azt is bejelentette, hogy ha megtudja, milyen becsületsértéssel vádolja őt a bíró, feljelenti őt hamis vád miatt.

A tárgyalás kezdetén K.-t felszólította a bíró, hogy hagyja el a tárgyalótermet, erre ő azt mondta, hogy az első tárgyaláson sem volt lehetősége csatolni a beadványát. "Most sem lesz", mondta a bíró, és ismét kivezettette a biztonsági őrökkel K.-t. Azt is mondta, hogy ilyen öltözékben máskor sem fogja beengedni K.-t, mert az sérti a tárgyalás méltóságát. "A magyar címer?" - kérdezte már az ajtóból K., aki szerint neki joga lett volna benn maradni a teremben.

Az előkészítő ülés ezután a 20., 26. és 30. rendű vádlottak kihallgatásával folytatódik. Az ügyészség mindhármukra felfüggesztett börtönbüntetést kért.

Előzmények

A vádirat szerint az 54 vádlott öt éven át, több mint száz uniós pályázatot és 25 milliárd forintot érintő korrupciós cselekményeket követett el. Az ügyben akkora az iratanyag, nagyjából 100-120 ezer oldal terjedelmű, hogy a bírósági informatikai rendszer lefagyott, amikor megpróbálták feltölteni.

A „széles körben kiterjedt korrupciós bűncselekmény gyanújával” kapcsolatos első hír 2022. április 20-án jelent meg, amikor a Pénzügyminisztérium igen szűkszavú közleményben bejelentette, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a tárca három pályázatkezelő munkatársát. A kormánypárti Magyar Nemzet azt írta, hogy „több minisztériumban is lecsaptak” olyanokra, „akik pályázatok kedvező elbírálásáért cserébe kenőpénzt fogadtak el”, de a lap szerint csak „alacsony rangú bürokraták (…) osztályvezetői szintig terjedő kis hálózatról rántották le a leplet”.

Néhány nappal később aztán kiderült, hogy a Miniszterelnökség egy főosztályvezetője és egy pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár, K. T. is érintett lehet az ügyben, és hogy „kis hálózat” helyett valójában 54 személy és több mint száz EU-s, illetve hazai forrásból finanszírozott pályázati program 25 milliárd forintja érintett az ügyben.

Ahogyan azt korábban mi is megírtuk, a vádirat szerint az ügy főbb szereplői egymás között tolvajnyelvet használtak, és különféle álnéven vagy becenéven emlegették a többieket: Pumukli, Pulykahusi, Faszfej, Okos madár, Kudlik Juli és Görögsali neveken. A másodrendű vádlott az Öreg, a harmadrendű a Kedves álnevet kapta, a helyszíni ellenőrzéseket Gestapónak nevezték. Az elsőrendű vádlott álnevét nem írja a lap, de azt igen, hogy ő a konspiráció részeként butatelefont is beszerzett, amit évente cserélt is.

A Blikk néhány héttel ezelőtti információi szerint a nyomozás is azután indult el, hogy az ügy egyik szereplője nejlonzacskóba csomagolt készpénzzel akart luxusautót vásárolni egy szalonban. Ezt a fehér nejlonzacskót magával hozta a mostani tárgyalásra K., aki azt mondta, ez a "korrupciós szatyor".