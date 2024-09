Nejlonzacskóba csomagolt készpénzzel akart luxusautót vásárolni egy szalonban a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget érintő korrupciós ügy elsőrendű vádlottja

Az ügyészség szerint 491 millió forintra tett szert a Pénzügyminisztérium szakmai referenseként dr. K. Tamás a pályázatok eredményes elbírálásáért kapott kenőpénzekből, amiből 314,2 milliót megtartott magának. A férfi 53 társával októberben áll bíróság elé többek között hivatali vesztegetés és visszaélés, befolyással üzérkedés és pénzmosás miatt – írja a Blikk.

Összesen 54 vádlott szerepel a főleg a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget érintő kiterjedt korrupciós ügyben, amiben februárban történt vádemelés. Az ügyészség Varga Mihály pénzügyminiszter számos korábbi beosztottjára, köztük egy főosztályvezetőre és egy volt helyettes államtitkárra is letöltendő börtönbüntetést kér.

2022 áprilisában a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a Pénzügyminisztérium három pályázatkezelő munkatársát, miután a KNYF házkutatást tartott a Pénzügyminisztériumban és a Miniszterelnökségen. A vádirat szerint akkor már hosszabb ideje hallgatták le több ember telefonját, köztük olyan vezető beosztású minisztériumi dolgozókét, akik pályázati támogatások ügyében jártak el.

A Blikk információi szerint a nyomozás is azután indult el, hogy az ügy egyik szereplője nejlonzacskóba csomagolt készpénzzel akart luxusautót vásárolni egy szalonban. A lap azt írja, a nyomozás során kiderült, hogy a dr. K. Tamás által kialakított és irányított rendszer miként működött: K. Tamás jó kapcsolatot alakított ki pályázatírókkal, projektmenedzserekkel és a pályázó cégek vezetőivel, emellett több munkatársát – köztük vezető kormánytisztviselőket – bevonva, milliós összegekért cserébe elintézte, hogy a pályázatokat előre megbeszélt személyek, cégek nyerjék. Előre lezsírozták az ellenőrzések kedvező lefolytatását a vállalkozások számára, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérelmek, jogorvoslati eljárások pozitív elbírálását. K. Tamás a helyszíni ellenőrzéseket is kontroll alatt tartotta egy kollégáján keresztül.

Ahogy korábban mi is megírtuk, a vádirat szerint az ügy főbb szereplői egymás között tolvajnyelvet használtak, és különféle álnéven vagy becenéven emlegették a többieket: Pumukli, Pulykahusi, Faszfej, Okos madár, Kudlik Juli és Görögsali neveken. A másodrendű vádlott az Öreg, a harmadrendű a Kedves álnevet kapta, a helyszíni ellenőrzéseket Gestapónak nevezték. Az elsőrendű vádlott álnevét nem írja a lap, de azt igen, hogy ő a konspiráció részeként butatelefont is beszerzett, amit évente cserélt is.

A Blikk azt írja, a lefoglalások leginkább K. Tamást, az ügy elsőrendű vádlottját érintették: tőle 180 millió forintot vittek el a nyomozók, aminek a nagy része az anyja nevén lévő széfekből került elő. De elvitték a Ford Fiestáját, a BMW X6-osát, a Rolex Submarine Date karóráját, és zár alá került a készpénzért – 29, illetve 39 millió forintért – megvett két újbudai ingatlanja is.