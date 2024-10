Egy fideszes képviselő szerint elfér a női táskában a szemceruza és a rúzs mellett az óvszer, ezért nem indokolt a vény nélküli sürgősségi fogamzásgátló tabletta bevezetése

„Gondoljunk bele, hogy ezt a szert, elmegyek a háziorvoshoz, betehetem a táskába, és ott lehet. De ettől függetlenül, ha nem megyek el, létezik a fogamzásgátlásnak egy olyan módja is, amely nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is véd. Ha tehát a női táskában el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz is el tud férni, és biztosított a védekezés” – ezt Pesti Imre fideszes képviselő mondta Orosz Anna momentumos képviselő Facebookra posztolt videója szerint.

Pesti ezt azután mondta, hogy Orosz felvetette, jó lenne, ha Magyarországon sem lenne receptköteles a sürgősségi fogamzásgátlás.

„Képviselő úr állításaival szemben a valóság az, hogy évente nők tízezrei vannak kitéve megaláztatásnak, felesleges időhúzásnak és kioktatásnak, ha esemény utáni tablettára van szükségük. Pesti Imre szerint ez nem politikai kérdés, ezért a bizottság úgy döntött, hogy nem fogja az Országgyűlés tárgyalni a sürgősségi fogamzásgátlók vénykötelességének eltörlését. Ezzel szemben a Fidesz évek óta politikai kérdést csinál a nők magánéletéből, testéből, a gyerekvállalásból. Itt lenne az ideje, hogy a Fidesz végre kiszálljon a nők magánéletéből és ne korlátozza tovább az emberi jogaikat és méltóságukat” – írja Orosz a posztja mellett.