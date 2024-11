Orbán: Aki azt mondja, a románok jobban élnek, költözzön oda

A fideszes vastaps után Komjáthi Imre Magyarország jobban teljesít? címmel kérdezte Orbánt. Az MSZP elnöke megkérdezte, hogy most is óriásplakáton hirdetné-e ezt, miután a KSH-adatok szerint 10 százalékkal kevesebb gyerek született, és emelkedett a csecsemőhalandóság. Nőtt a szegénység, és kevesebb lakás épül. A gyermekek szegénysége 1,5-szerese a 2020-asnak. A nyugdíjasok negyede a hivatalos adatok szerint is szegénységben él – mondta.

Orbán azt mondta, a baloldal és a nemzeti oldal közötti vita arról szól, hogy a családtámogatási rendszerek egyik formája, amit ők vezettek be, az a Bokros-csomag volt, a Fideszé pedig másmilyen. Orbán szerint a Bokros-csomag okozta a legnagyobb demográfiai katasztrófát Magyarországon, minden, amit azóta tesznek, annak a bajnak az orvoslásáért teszik. Az MSZP kátyúba lökte az országot, a kormányoldal pedig onnan akarja kihúzni. Orbán szerint az Eurostat adatai szerint a szegénység 30 százalék környékéről lejött 18 százalékra.

Komjáthi szerint mindig arra a mutatóra hivatkoznak, amit épp jobbnak tartanak. Az MNB szerint kb. 2 millió ember egy hétig sem tudna megélni fizetés nélkül. Szerinte Magyarország sokkal rosszabbul teljesít, elhúznak mellettünk a románok, a szlovákok és lassan mindenki. Felszólította Orbánt, hogy ne külügyminisztert játsszon, hanem legyen miniszterelnök. Többet foglalkozzon a magyar emberekkel, mint a globális világpolitikával.

Orbán azt mondta, az Eurostat szerint 2015 óta több mint felével csökkentették a súlyos anyagi nélkülözésben élők arányát. Orbán azt mondta – kérve, hogy ne vegye személyes sértésnek –, hogy aki azt mondja, a románok jobban élnek, az költözzön oda, aztán ha visszajött, akkor majd megbeszélik. A kormány meghirdetett egy 21 pontos akciótervet, ő nem a szocialistákat, hanem a nemzeti oldalt támogatná.