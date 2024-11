Orbán: Aki azt mondja, a románok elhúznak mellettünk, költözzön oda

Az LMP-s Kanász-Nagy Máté a Budapest-Belgrád vasútvonalról beszélt, aminek az újvidéki részét baleset történt. Azt mondta, ez a kínai beruházás még annál is sokkal kevésbé transzparens, mint a többi kiemelt beruházás. Amikor kiderültek a HÉV-járatok ritkításainak tervei, Lázár János közlekedési miniszter visszavonta azt. Ezért kérdezi Kanász-Nagy, mikor lesznek nyilvánosak a vasúti beruházás részletei. Felhozta még azt is, hogy Lázár minisztersége óta sokkal pontatlanabbak a vonatok.

Orbán azt mondta, „jóval kötözködik”, ha valamit kérdezni akar Lázártól, inkább tőle kérdezze meg. Ha a MÁV egy korszerű vállalat lesz valamikor, az Lázár minisztersége alatt fog megtörténni. Már most sokkal többen veszik igénybe a vasutat, ami komoly eredmény, tekintélyes részben Lázárnak köszönhető. Arról is beszélt, hogy „mindig vannak ezek a sunyi kínai megjegyzések”, de ez – még ha kínai hitelből is van – egy magyar beruházás. Olyan hitelekkel dolgozunk, amik a piacon elérhetők, és valahogyan a görög kikötőből fel kell jutnia az árunak Európába. Orbán szerint ez evidens nemzetgazdasági érdek.

Kanász-Nagy Máté azt mondta, azért fordult Orbánhoz, mert Lázártól nem kaptak választ, de most Orbántól sem kaptak arra, hogy mikor lesznek a részletek ismertek. Felidézte, hogy évtizedek óta lehet ismerni a MÁV késési adatait, de ezek most nem elérhetők.

Orbán azt mondta, annak az érdeknek a keltését, hogy Magyarországon közpénzeket nagyberuházásnál ellenőrizetlenül lehet elkölteni, visszautasítja, minden forint, amit elköltenek, ott van a költségvetésben, úgyhogy nem felel meg a valóságnak, amit Kanász-Nagy Máté mondott.