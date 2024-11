Egy bíró szerint semmi gond nincs azzal, hogy Elon Musk naponta 1 millió dollárt ad egy-egy szavazónak

Egy bírói döntés értelmében Elon Musk kioszthatja az egymillió dolláros adományát az ingadozó államok szavazói között. Az adományban részesülő személyeket ugyanis nem véletlenszerűen, lottóhúzáshoz hasonló módon választották ki, hanem a szerencsésekről egy csoport döntött – írja a BBC.

„Az 1 millió dollár nyerteseit nem véletlenül választották ki. Pontosan tudjuk, hogy ma és holnap ki lesz az 1 millió dollár »nyertese«” – mondta Chris Gober ügyvéd a bírósági meghallgatáson.

Gober szerint az utolsó szerencsés egy michigani szavazó lesz, míg Arizonában egy Joshua nevű férfi kapta a napi 1 millió dollárt.

Musk egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy minden nap egymillió dollárt adnak egy-egy regisztrált szavazónak. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma néhány nappal később közölte, hogy ezzel az America PAC megszegheti a választási törvényeket, amelyek megtiltják, hogy a szavazásra való regisztrációért cserébe valaki fizessen. Lawrence Krasner Philadelphia kerületi ügyésze be is perelte ezért a csoportot, követelve, hogy azonnal állítsák le az „illegális lottót”.

A Reuters szerint azok, akik megkapják a pénzt, egy titoktartási szerződést is aláírnak, ami meggátolja, hogy nyilvánosságra hozzák az adományozási szerződésekben foglaltakat.