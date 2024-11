A lengyel kormányfőhelyettes azzal vádolja Zelenszkijt, hogy bele akarja rángatni országát a háborúba

Lengyelország miniszterelnök-helyettese, Krzysztof Gawkowski nemrég arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megpróbálja „belerángatni a háborúba Lengyelországot”. Egyben felszólította az ukrán elnököt, hogy ne zaklassa Lengyelország további támogatásért.

Gawkowski a Lengyel Baloldal (Lewica) tagja, ami a lengyel kormányzó koalíció kisebbik partnere, melyet Donald Tusk centrista Polgári Koalíciója (KO) dominál, és amelyhez a középpárti Harmadik Út (Trzecia Droga) is tartozik.

photo_camera Krzysztof Gawkowski Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Mindezzel Gawkowski arra reagált, hogy múlt héten Zelenszkij arról beszélt, hogy Lengyelország állítólag nem teljesítette a felajánlott MiG-29-es vadászgépek Ukrajnának történő átadását, és nem hajlandó teljesíteni Kijev kérését a orosz rakéták lelövésére ukrán területen. „Az az érzésem, hogy Zelenszkij elnök legutóbbi szavai nem méltóak egy olyan politikushoz, aki sokat köszönhet Lengyelországnak” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Gawkowski ezután konkrétan hivatkozott Zelenszkij egyes megjegyzéseire: „Zelenszkij azt akarja, hogy Lengyelország lelője a rakétákat Ukrajna felett, ami azt jelenti, hogy azt akarja, hogy Lengyelország belépjen a háborúba, ami azt jelenti, hogy Lengyelország háborúba kerül Oroszországgal.”

Ugyanakkor Lengyelország a nyáron kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, amiben szerepel, egy rész az Ukrajna ellen irányuló, Lengyelországra is veszélyt jelenthető orosz légitámadások elhárításáról is. Ugyanakkor DOnald Tusk miniszterelnök hozzátette, hogy ezeket a mechanizmusokat jóvá kellene hagynia a nemzetközi közösségnek és a NATO-nak is. Végül július végén Jens Stoltenberg, a NATO akkori főtitkára elutasította az ötletet, mert úgy látta, hogy azzal a NATO részévé válhatna a konfliktusnak. (Notes from Poland)