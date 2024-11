Kilépett a hadseregből az ukrán tábornok, aki október végén arról beszélt, hogy széthullott a front a Donbaszban

Dmitro Marcsenko vezérőrnagy a közösségi oldalán egészségügyi állapotára hivatkozva bejelentette, kilép az ukrán fegyveres erők kötelékéből. „Semmilyen nyomás vagy kihívás nem tántorított el eddig attól, hogy rendíthetetlenül harcoljak Ukrajnáért, éppen ezért ez most életem legnehezebb döntése volt” – írta a tábornok. Marcsenko arról számolt be, hogy át kell esnie a szükséges gyógykezeléseken, emellett közzétett egy fotót is, amelyen vélhetően kórházi ágyban fekszik.

A bejelentés szűk két héttel azután történt, hogy Marcsenko egy interjúban kifejtette a véleményét a donbaszi helyzetről. Október 27-én így fogalmazott: „Mindannyian tudjuk, nem számít ez katonai titoknak, hogy a front széthullott.” Ez két nappal azelőtt történt, hogy az előrenyomuló oroszok elfoglalták Szelidovo városát. A tábornok három okot nevezett meg, amelyek közrejátszanak a helyzet jelentős romlásában: kevés a fegyver és a lőszer, kevés a katona, megbicsaklott a parancsnoki irányítás egyensúlya.

Dmitro Marcsenko az orosz–ukrán konfliktus 2014-es kezdete óta részt vett a harcokban, a totális orosz invázió elején Mikolajiv város védelméért felelt. (via Meduza)