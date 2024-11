Világrekordot jelentő, 2645 liternyi anyatejet adományozott el egy texasi nő

Új Guinness-rekordot állított fel Alyse Ogletree. A 36 éves texasi nő 2023 júliusában döntötte meg az anyatej-adományozás világcsúcsát, összesen 2645,58 liter tejet adott. Korábban egyszer már övé volt a rekord, 2014-ben, 1569,79 literrel.

Ogletree szeret adakozni, de mivel a pénzét a saját családjára kell fordítania, anyatejével segíti a rászorulókat. Első fia 2010-es születésekor jött rá, hogy sokkal több anyatejet termel a szervezete, mint amennyire a gyermekének szüksége van. Miután az egyik nővértől megtudta, hogy a felesleget el is adományozhatja, belevágott a dologba.

Később nemcsak két kisebbik fia születése után, hanem béranyaként is folytatta az adakozást. Saját bevallása szerint legalább annyira élvezte a különleges adományozási módszert, mint családjának bővülését.

A teherautó-gyártó cég ügyvezető igazgatójaként dolgozó nőnek végül csak az észak-texasi anyatejbanknak leadott tejét számolták bele a rekordba. Ogletree leadott további 2000 litert is egy másik banknak. Becslése szerint több mint 350 ezer babának segíthetett anyatejével. (via The Guardian)