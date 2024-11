A Guardian nem posztol többé az X-re

Az amerikai választásról szóló x-es tartalom volt az utolsó csepp a pohárban. A Guardian vezetése úgy döntött, hogy a lap felfüggeszti több mint 80 fiókja működését, ahol összesen 27 millió követője van.

A lap az olvasókhoz intézett közleményben azt írta, hogy az x-en túl sok a zavaró tartalom, a szélsőjobboldali összeesküvés-elmélet, a rasszizmus. Az Elon Musk által 2022-ben 44 milliárd dollárért megvásárolt x-et, akkor még Twittert, mérgező médiaplatformnak tartják. A milliárdos számos letiltott fiókot visszaállított, így a nőgyűlölő Andrew Tate-ét vagy a brit szélsőjobboldali Tommy Robinsonét.

A Guardian olvasói továbbra is megoszthatnak saját fiókjukon Guardian-cikket, ahogy az újságírók is használhatják a platformot, akár cikkeikbe is beágyazhatnak posztokat az x-ről.