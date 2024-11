Medvejelmezbe öltözve rongálták meg a saját autójukat Dél-Kaliforniában, hogy fizessen a biztosító

Négy embert tartóztattak le és vádoltak meg biztosítási csalással Dél-Kaliforniában, miután azt állították, hogy az autójukat egy medve rongálta meg, miközben a négy elkövető egyike öltözött medvejelmezbe és karmolta szét az autó belsejét.

A kamutámadás még január 8-án történt a San Bernardino-hegységben lévő Arrowhead-tónál, ahol a 2010-es Rolls-Royce parkolt. Az incidenst egy biztonsági kamera rögzítette, ezt nyújtotta be a négy vádlott a biztosítónak. De nemcsak ezt, hanem két másik autó esetében is ugyanilyen kárigényt nyújtottak be szintén felvételekkel. Csakhogy a biztosítónál rájöttek, hogy nem valódi állat áll a támadások mögött, bár addigra már több mint 141 ezer dollárjuk bánta.

A rendőrség az elkövetők lakásában medvejelmezt és pengés eszközöket is talált, amelyekkel a karmolásokat ejtették az autó kárpitján. (NBC)