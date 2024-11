80 évesen meghalt Nemere István író. Halálhírét felesége, Szentgyörgyi Judit közölte Facebookon, ahol azt írta: „Nemere István életének 80-dik esztendejében egy sikeres és roppant termékeny életút után letette testét. Amit életében alkotott olyan grandiózus és páratlan, hogy azt sokan fel sem fogták eddig. Emléke örökké velünk marad a könyvei által. Írt, ameddig élt és élt, ameddig írt.”

photo_camera Fotó: Vadas Róbert / Wikipedia

Nemere István a napokban ünnepelte 80. születésnapját és 800. könyvének megjelenését, majd szívinfarktussal került kórházba, ahol napokig mélyaltatásban tartották.