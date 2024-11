Magyar Akkumulátor Szövetség: Csak sajtóhír alapján, hivatalos megerősítés nélkül került be a tanulmányba a győrszentiváni akkumulátorgyár

Egy véletlenül felfedezett tanulmányban az ország akkumulátor-ipari fejlesztéseiről szóló táblázat árulkodott arról, hogy valóban terveznek akkumulátorgyárat Győrszentivánra. A beruházás azonban hivatalos megerősítés nélkül az aktuális sajtóhírek alapján került be a táblázatba, írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Akkumulátor Szövetség.

„A (...) győrszentiváni létesítmény a 2023-ban rendelkezésre álló sajtóhírek alapján került bele. A tanulmány készítői semmilyen hivatalos megerősítést nem találtak a beruházást vonatkozóan. A táblázatban a bizonytalanság szemléltetésére így a készítők „terv?” megjelöléssel hivatkoztak” – írták.

photo_camera Részlet a tanulmányból.

Hogy nem egyedi jelenség az ilyen metódus, azt próbálták alátámasztani, hogy hasonló módon járt el a Friedrich Ebert Stiftung magánalapítvány is a 2022 decemberében készített, „Akkumulátoripari fellendülés Magyarországon: az értéklánc szereplői, dolgozói és szakszervezeti perspektívák” című tanulmányában is. A MASZ tanulmányának lezárása után, tavaly novemberben egyébként megérkezett a hivatalos cáfolat is a győrszentiváni beruházást illetően.

Bár a tanulmányt múlt hónapban publikálták, a Volkswagen pedig már egy éve cáfolta a beruházást, a szövetség csak most fogja utólag módosítani a közzétett anyagot.

„A tanulmány nemrégiben közzétett anyagát utólag módosítjuk és töröljük ezt a helyszínt a tanulmány 68. oldalán az E.2. Az akkumulátor-értéklánc hazai szereplői (táblázatosan) cellagyártók táblázatból” – írták.

A helyi lakosokat védő civilek egyébként már két éve azt gyanították, hogy akkumulátorgyár épül a településen. Aggódni akkor kezdtek, amikor egy kormányrendelet 2022 januárjában helyrajzi számokkal jelölt ki egy 400 hektáros területet Győrszentiván határában GIPZ besorolású, azaz jelentős mértékben zavaró hatású övezetté. Ekkor ment híre annak, hogy a győri Audi-gyárhoz kapcsolódó akkumulátorgyár előkészítése kezdődött el.