Egy véletlenül felfedezett tanulmány eldugott táblázata utal arra, hogy tényleg akkumulátorgyárat terveznek Győrszentivánra

A Magyar Akkumulátor Szövetség a múlt hónapban publikált egy tanulmányt az oldalán, ami az ország akkumulátor-iparági fejlesztéseiről szól. Ebben a tanulmányban lényegében először írták le nyilvánosan, hogy a Volkswagen Győrszentivánon tervez gyárat építeni az autóihoz.

photo_camera Részlet a tanulmányból.

A helyi lakosok érdekvédő csoportja, a Szívügyünk Szentiván Facebook-oldalon azt írja: „Ez bizony azt jelenti, hogy következtetéseink mindvégig helyesek voltak! 2 évig úgy kellett elviselnünk a ránk aggatott méltatlannál méltatlanabb és megalázóbb jelzőket és vádakat, hogy közben mindenki tudta: igazunk van!”

A nemzetgazdasági törvényre hivatkozva egy kormányrendelet 2022 januárjában helyrajzi számokkal jelöltek ki egy 400 hektáros területet Győrszentiván határában GIPZ besorolású, azaz jelentős mértékben zavaró hatású övezetté. A lakók nagyjából ekkor tudhatták meg, hogy valami készül a barátságos kertváros mellett a most még termőföldként használt területen. Híre ment, hogy a közeli Audi-gyárhoz kapcsolódó akkumulátorüzem előkészítése zajlik. Azonnal mozgolódás kezdődött a civilek körében. Az átminősítés elvileg nem tűnt olyan egyszerűnek, hogy azt kizárólag egy kormányhatározat szabja meg. Az ugyanis elvileg önkormányzati hatáskör, Győr minősíthette volna át. Az úgynevezett területrendezési eljárás keretében partnerségi egyeztetést kell tartani, ahol a lakosság észrevételeket tehet, ellenezheti, kifogásolhatja a folyamatot, rávilágíthat a hiányosságokra, szabálytalanságokra. Ezt meg is tették a győrszentivániak: lakossági fórumokat hívtak össze, 900 észrevételt küldtek be elektronikusan az önkormányzathoz és 5585-en aláírtak egy petíciót is a terület átminősítése ellen. Nagyjából ezen a ponton jártunk Győrszentivánban és Győrben 2022 szeptemberében, bemutatni a lakosság ellenállását ebben a videóban:

link Forrás

Az azóta eltelt időben a korábbi, fideszes városvezetés következetesen tagadta, hogy valóban akkumulátorgyárnak készítik elő a terepet a városrészben. Az is előfordult, hogy Dézsi Csaba András, az előző polgármester élő adásban nevezett provokátornak egy aggódó győrszentiváni civilt. A győri akkumulátorgyár-építés ellen tüntető civilek végül úgy döntöttek, saját jelöltet állítanak a 2024-es önkormányzati választáson, aki be is jutott a testületbe.