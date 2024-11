Ez már nem az ösztönös népvezér országjárása

„Büdös vagyok! Te neobolsevik retek, Magyar Péter” - ezzel a feliratú táblával áll egy középkorú férfi a szerencsi sportcsarnok bejárata előtt. Mivel rajta kívül nincs több ellentüntető, az épületbe pedig egyelőre nem lehet bemenni, minden várakozó megtalálja. A Tisza-szimpatizánsok beszólogatnak neki, az újságírók kérdezik és fotózzák.

Eközben a sportcsarnokban még javában építik a színpadot, a bejárati ajtót pedig egy szakállas biztonsági ember őrzi. Legfontosabb feladata, hogy megakadályozza az M1 és a Hír TV stábjának épületbe jutását. Négy óra után nem sokkal mindenkit be is enged, csak a két tévéstáb marad kint a hidegben. A résztvevőket a lelátóra terelik, a sportcsarnok üres küzdőterére csak az újságírókat engedik be, hogy fotózhassák a színpadot.

„Tényleg van esélye a győzelemre?”

Az ötsoros lelátó végül majdnem megtelik, körülbelül 300 ember várja Magyar Pétert. „Tavasszal talán többen voltunk, de az is igaz, hogy későn hirdették meg a mostani eseményt. Ez nem számít sok embernek Szerencsen, de mögöttem például áll még 10 ember, akik nem mertek eljönni, mert félnek, hogy kirúgják őket” - mondja egy szerencsi férfi, amikor a létszámról kérdezem.

„Hadd tegyek fel én is egy kérdést. Maga újságíró, biztosan jobban tudja, mint mi. Tényleg van esélye a győzelemre, vagy feleslegesen reménykedünk? Esetleg még azelőtt lelövi a Fidesz, hogy nyerhetne?” - szegezi nekem a kérdést.

Éppen belekezdenék, amikor Magyar Péter bevonul a sportcsarnokba. Rögtön ránk is szól az előttünk ülő férfi, hogy fejezzük be a beszélgetést, mert hallgatni akarja a pártelnököt. Engedelmeskedünk.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Akárcsak tavaszi országjárásán, Magyar ezúttal is településre szabja a nyitó mondatait. Megemlékezik a sportcsarnok névadójáról, a világklasszis kézilabdázóról, Kulcsár Anitáról. A szerencsi születésű beálló olimpián és világbajnokságon is szerzett ezüstérmet, mielőtt 28 évesen halálos autóbalesetet szenvedett. A résztvevők értékelik Magyar gesztusát, Kulcsárt egy emberként tapsolják meg.

Magyar újabb gesztussal folytatja. Köszönetet mond Szerencs és Miskolc fideszes polgármestereinek, amiért megengedték neki sportcsarnokaik kibérlését. Debrecen és Nyíregyháza azonban nem volt ilyen rendes. Magyar szerint a két keleti nagyvárosban a helyi vállalkozókat is megfélemlítették, hogy ne bérelhessenek helyszínt, így pár nap múlva hóban kell majd demonstrálniuk a polgármesteri hivatalok előtt.

Új stílus, új tartalom

A bevezető után jön az érdemi rész, Magyar elkezdi programbeszédét. Ahogy fűzi egymásra a jól ismert paneljeit, rá kell jönnöm, hogy hiába a látszólagos hasonlóság, ez a performansz egyáltalán nem az, amit tízszer hallgattam meg tavasszal. A legszembetűnőbben Magyar stílusa változott meg.

Halkabban, nyugodtabban és összeszedettebben beszél. Kevesebb érzelmet visz a szövegébe, így csúcspontból sincs annyi, emiatt pedig a közönség is érezhetően kevesebbet tapsol. Magyar már nem a hallgatóság szimpátiájáért küzd, hanem vezeti a résztvevőket. Tudja, hogy a teremben lévőket már nem kell meggyőznie, ez pedig magabiztossággal tölti el.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az új szerep a beszéd tartalma alapján is felismerhető. Magyar sokkal kevesebbet beszél Orbán Viktorról és a Fideszről, mint tavasszal tette. Nem emlegeti a helyi „döbrögiket” és a miniszterelnököt sem szólítja fel a nyugdíjra. Ehelyett a Tisza Párt szakpolitikai elképzeléseiről beszél. Ígéreteket tesz, hogy mit csinálnának másképp az egészségügyben, az oktatásban vagy a közlekedéspolitikában.

Egyedül a gazdaságról szóló résznél utal személyesen fideszes politikusra. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hozza fel, aki pár száz méterrel odébb zárt ajtók mögött, Koncz Zsófia parlamenti képviselővel tart előadást a Fidesz „országjárásán”. Magyar aduászként tekint a kormány gazdaságpolitikájának sorozására, megélhetési válságról, agyonadóztatott élelmiszerekről és a magyarok nélkülözése árán letört inflációról beszél.

Beszéde végén megnyugtatja az embereket, hogy kormányra kerülésük után a Fidesz „jó intézkedései” közül mindent megtartanak. Többek között marad a szigorú bevándorláspolitika és a határkerítés is. Minden máson viszont változtatnak. Magyar két konkrétumot is említ, minimum 160 ezer forintos nyugdíjat és 500 milliárd forintos egészségügyi csomagot ígér.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Amint véget ér az előadás, a főleg ötven felettiekből álló közönség fegyelmezetten elindul hazafelé. Búcsúzásként még beállnak szelfizni Magyarral és megnézik a tiszások pultját, ahol 5 ezer forintért karkötőt, 16 ezerért pedig pulóvert lehet vásárolni. Közben a teremben már a kézilabdás lányok készülődnek az edzésre. Az M1 és a Hír TV stábja pedig még mindig kint áll a bejáratnál. Nem sokkal később az is kiderül, hogy hiába. Magyar a hátsó ajtón távozik.

Lelkes előzenekar

Háromnegyed órával később azonban már a miskolci sportcsarnokban van. Bejutás közben nemcsak a két tévéstábot tudja összezavarni, hanem az épület előtt gyülekező ellentüntetőket is. A nagyjából húszfős nyugdíjascsoport hiába vár rá a hátsó bejáratnál, a válogatott szidalmakkal fogadott Skodából végül csak egy sofőr száll ki.

Miskolcon már úgy néz ki a sportcsarnok, ahogy egy politikai rendezvényen ki kell néznie. A résztvevők a küzdőteret is elfoglalják, nem csak a lelátókat. Körülbelül 1500-an lehetnek, amikor Nagy Ervin elkezdi őket hangolni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A színész nem finomkodik, agyondicséri a tőle tíz méterre várakozó pártelnököt. Elmondja, hogy azért hisz Magyarban, mert irodalmi tanulmányai alapján tudja, ha valakit nagyon bántanak, annak „nagy igaza van”. „Egy életre szövetséget kötöttem Péterrel. Ha kell, az életünket is feláldozzuk a jobb Magyarországért” - fokozza tovább, mielőtt színpadra szólítja Tarr Zoltánt.

A Tisza Párt EP-delegációját vezető Tarr sem fogja vissza magát. „Európában rendszeresen megkérdezik tőlünk, hogy milyen marketing- és médiaszakembereknek köszönhetjük a sikert, amit az EP-választáson elértünk. Csak annyit tudunk nekik mondani, hogy Magyar Péternek.”

Ha valaki kevesellné a pártelnök fényezését, Tarr záró anekdotájától megnyugodhat. Az EP-képviselő elmeséli, hogy Magyar és Karl Nehammer budapesti találkozója után az osztrák kancellár csinált egy rossz szelfit. Nehammer bosszankodott, hogy nem lesz megfelelő a közösségi médiás megjelenés, mire Magyar elmagyarázta neki, mi kell a jó poszthoz: jól megírt szöveg és jó kép. „Lehet tőlünk tanulni” - összegez Tarr.

Üzenet Tiborcz Istvánnak

Magyar pedig érkezik is a színpadra. Kezdésként felidézi a tavaszi miskolci túráját, ami saját bevallása szerint sokkal jobban sikerült, mint amire számított. Majd újra hangsúlyozza, hogy Miskolcra második otthonaként tekint. Mivel volt felesége, Varga Judit a városból származik, sokat járt erre. Gyerekeikkel rendszeresen látogatták a nagyszülőket, amikor Brüsszelben laktak, 18 órát autóztak Miskolcig.

A beszéd érdemi része ugyanaz, mint Szerencsen volt. A megélhetési válságra, az egészségügy, az oktatás és a közlekedés problémáira épít Magyar. Új elemként azonban behozza a vidékpolitikát. Első számú céljaként említi a vidék fejlesztését. „Megszűntek a közösségi terek. Vissza kell ezeket állítani, hogy a fiatalok ne a McDonald’s parkolójában vagy a benzinkúton találkozzanak, ha szórakozni akarnak”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar többeknek direktben üzent. „Tiborcz Istvánnak és a gangnek azt üzenem, hogy készítsék a bukszájukat, mert jövünk. A Polt Pétert váltó új legfőbb ügyésznek azt, hogy ne sértődjön meg, de nem lesz tartós helye. A régi munkásőröknek és ügynököknek pedig azt, hogy megnyitjuk az ügynökaktákat”.

Nagyjából 30 perc után a nap első, egyben utolsó döbrögizése is elhangzik. Orbán kapja a jelzőt, amiért nem szereti a magyar embereket, és a problémáik megoldását jelentő belpolitika helyett külpolitikával foglalkozik.

Bár a miskolci beszéd is egyértelműen jelzi, hogy Magyar megváltozott, a rendezvény lezárása hozza a tavasszal megszokott, nyomokban improvizációs elemeket és kaotikus jeleneteket tartalmazó forgatókönyvet. Először Nagy Ervin énekli el „Bohár Dánielnek szeretettel” a Tavaszi szél vizet áraszt cimű dalt, majd Magyar Péter kap fel egy csokor virágot, hogy felköszöntse a közönségben rejtőző szülinapos Jolánt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Miközben kiürül a sportcsarnok, Magyar még egy órán keresztül adja az interjúkat, és szelfizik a híveivel. Amikor este tízkor elhagyjuk az épületet, a Hír TV stábja még mindig a hátsó kijáratnál várja.

Címlapkép: Németh Dániel/444