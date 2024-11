Hiába próbált kérdezni valaki a kiskőrösi fideszes lakossági fórumon, maga ifj. Lomnici Zoltán hallgattatta el

A Nemzeti Konzultáció keretében hirdetett meg lakossági fórumot keddre a fideszes Font Sándor, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke Kiskőrösön. Az esemény nyilvános volt, azt az önkormányzat is hirdette, a képviselő telefonon is invitálta a helyieket. Az eseményen előadást tartott ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász és CÖF-szakértő is.

A kiskőrösi Tisza Sziget felvétele alapján az volt a terv, hogy az előadás után a résztvevők a közönség kérdéseire is válaszolnak, főleg, hogy lakossági fórumról van szó. Volt azonban, aki hiába próbálkozott.

„Maradnék a gazdaságnál, 2010-ben – mindenki megnézheti a telefonján – 280-290 forint volt egy euró, ma ez 406-nál jár…” - hallható már a harmadik kérdező próbálkozása a videón (az első három percben). Ezen a ponton azonban Lomnici félbeszakítja azzal, hogy „maguk nem adják fel, egy igazi kemény társaság”.

„Nem szeretném meghallgatni a véleményét. Önkényesen lezárjuk a mai estét.”

link Forrás

A közönségben voltak, akik tiltakoztak, sőt, egy ponton még meg is próbálják visszatapsolni a kérdezőt, de hiába. „Maga egy tiszteletlen ember. Minket ne zavarjon meg kérdésekkel”, mondja a fórumot szervező Font. Majd hozzáteszi, hogy „a Lomnici úrnak gratulálok, egy csodálatos ember”.

Lomniciék ezután „megszavaztatták” a közönséggel, hányan nem akarják hallani a kérdést. A felvételen látható emberek egyébként nagyjából fele tette fel a kezét, de Lomnici nem bajlódik a számolással.

A békemeneteket is jegyző Civil Összefogás Fórum szakértője ezután magához ragadja a mikrofont, és elmondja, hogy „a természetben is megfigyelhetjük, hogyan telepednek rá nagyobb szervezetekre kisebb szervezetek, mindent megpróbálnak lemásolni” - utalva a Tiszára és arra, hogy a párt novemberben, az újabb fideszes nemzeti konzultációval szinte egyidőben társadalmi egyeztető felületet indított Magyarok Hangja néven.

„Akik itt vannak, azok '56 szellemi örökösei, akik mindig belülről, összekapaszkodva próbálták a megoldást megtalálni. [...] És mindig lesznek olyanok, akik külső segítséggel próbálják a nemzetet lenyomni, Kádár, Gyurcsány vagy Magyar Péter. [...] Magyar Péter nagyapja [...] egy Kádár-kegyenc főbíró, mint ahogy Dobrev Klára is egy Kádár-kegyenc unokája”, magyarázza Lomnici. Majd kitér arra is, hogy ha a Tisza kerülne kormányra, újra jönnének a „fekete autók”, ahogy Donald Tusk lengyel kormányfő „országlása is elhozta Lengyelországban a fekete autók korszakát”.

A Tisza Szigetek a párthoz kötődő, a polgári körök mintájára létrehozott civil szerveződések.