Mike Johnson republikánus házelnök kitiltja a női mosdókból az amerikai kongresszus első transz képviselőjét

Mike Johnson, az amerikai Képviselőház republikánus elnöke bejelentette, hogy a parlament mosdóit és öltözőit a jövőben csak az adott biológiai nem képviselői használhatják. A rendelkezés azonban igazából csak egyetlen ember, a kongresszus történetének első transz képviselője ellen irányul.

Az ötlet eredetileg Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselőtől származik. Miután kiderült, hogy a delaware-i transz demokrata, Sarah McBridge mandátumot szerzett, Mace kijelentette, hogy megpróbálja kitiltatni őt a női mosdókból és öltözőkből.

„McBridge nem szólhat bele ebbe a kérdésbe. Hiszen biológialag férfi. Nincs helye a nők tereiben, sem a mosdókban, sem az öltözőkben. Pont” - nyilatkozta Mace hétfőn.

Johnson pedig másnap be is állt párttársa mögé a kérdésben. A Képviselőház elnöke azt mondta, a nők megérdemlik, hogy legyenek olyan tereik, ahová csak nők léphetnek be.

photo_camera Mike Johnson Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Szerdán McBridge is reagált a hírre. A leendő demokrata képviselő közleményében azt írta, betartja majd a szabályt. Akkor is, ha nem ért vele egyet. McBridge szerint az üggyel az ország valódi problémáiról akarják elterelni a figyelmet a republikánusok. Ő azonban nem azért megy a kongresszusba, hogy a mosdókról vitatkozzon. (via The New York Times)