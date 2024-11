Netanjahu megköszönte Orbánnak, hogy semmibe veszi a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsát, a holland külügyminiszter látogatását viszont lemondták az izraeliek

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pénteken megköszönte Orbán Viktornak, hogy a Nemzetközi Bíróság (ICC) csütörtökön kiadott elfogatóparancsa ellenére meghívta egy magyarországi látogatásra. Az ICC az izraeli kormányfő és a nemrégiben leváltott védelmi miniszter, Joáv Galant ellen, valamint a Hamasz terrorszervezet katonai szárnyának főparancsnoka, Mohamed ed-Deif ellen adta ki az intézkedést, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel vádolva őket.

A hágai törvényszék tagállamai - 124 ország, az Egyesült Államok kivételével Izrael szinte összes szövetségese – elvileg köteles letartóztatni Netanjahut, Galantot és ed-Deifet, ha a területükre lépnek.

Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában jelentette be, hogy a Nemzetközi Bíróság döntése „felháborítóan pimasz”, és cinikus, amivel egy folyó konfliktusba avatkozott be politikai célból. Meg is hívta gyorsan Netanjahut Magyarországra, közölve, hogy „ellenszegülünk az elfogató parancsnak, ha elfogadja a meghívást.”

A meghívásra reagálva közölte Netanjahu, hogy „köszönöm Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy szívélyesen támogat engem és Izraelt. Szemben azok szégyenletes gyengeségével, akik támogatják az Izrael önvédelmi joga elleni felháborító döntést, Magyarország – amerikai barátainkhoz hasonlóan – erkölcsi tisztaságot mutat, kiáll az igazságosság és az igazság mellett”.

Nem utazik ugyanakkor Izraelbe Caspar Veldkamp holland külügyminiszter. Jövő hétre tervezték a látogatását. A minisztérium szóvivője a NOS műsorszolgáltatónak azt mondta, hogy a látogatás törléséről az izraeli féllel való "kölcsönös egyeztetés" során döntöttek. Izraeli jelentések szerint viszont a meghívást visszavonták, miután Veldkamp közölte, hogy Hollandia tiszteletben kívánja tartani a Nemzetközi Büntetőbíróság rendelkezését. Veldkamp csütörtökön a parlamentben azt mondta, hogy Hollandia letartóztatná Netanjahut, ha az izraeli miniszterelnök az ország területére lépne.

A miniszter azt is megerősítette, hogy Hollandia a jövőben csak "alapvető fontosságú" esetekben fog kapcsolatot létesíteni Netanjahuval, Galanttal és Mohamed ed-Deif Hamász-vezetővel, aki ellen ugyancsak elfogatóparancsot adott ki az ICC. A legnagyobb koalíciós párt, a radikális jobboldali Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders azonban továbbra is kiáll azon szándéka mellett, hogy jövő hónapban Izraelbe utazik, és ellátogat az izraeli telepesek által létesített ciszjordániai településekre is. A külügyminiszter kritizálta Wilders szándékát: "Természetesen a képviselők eldönthetik, hova utazzanak, de az ellentétes koalíciós megállapodásunkkal, ha Wilders zsidó telepeket és azok vezetőit látogatja meg" - hangsúlyozta Veldkamp.

Itthon a Mi Hazánk közleményben tiltakozik amiatt, hogy „Orbán Viktor meghívta Magyarországra a barátját, a háborús bűncselekményekkel vádolt Benjámin Netanjahut, Izrael kormányfőjét, aki ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Orbán Viktor azt elhallgatta, hogy ugyanez a Nemzetközi Büntetőbíróság a Hamász vezetői ellen is elfogatóparancsot adott ki.”

MTI alapján