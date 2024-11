Orbán Viktor még ma meghívja Benjamin Netanjahut Magyarországra

„Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Ukrajna Magyarország szomszédja. Nem kell nagy fantázia annak elgondolásához, hogy a szomszédos országban zajló háború milyen következményekkel lesz a szomszéd országra. Olyan eszközöket vetnek be, amelyekkel el lehet érni Ukrajnán kívüli területeket is. Ezek a hírek most már rólunk szólnak, Magyarország háborús fenyegetettségéről” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel arra a kérdésre, hogy mekkora a veszély, miután Oroszország elkezdett ballisztikus rakétákat bevetni a háborúba.

Orbán szerint ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk, de már csak két óra és a hajnal be fog köszönteni, utalt ezzel Donald Trump hatalomátvételére. A miniszterelnök úgy látja, hogy a háború két legveszélyesebb hónapja következik, de Trumpnak köszönhetően a béke kézzel fogható közelségbe került, de Biden rossz helyzetet kíván Trumpra hagyni, ezért most észnél kell lenni.

Emlékeztetett, hogy tegnap összehívták a védelmi tanácsot, amely felmérte a helyzetet. Arra jutottak, hogy az amerikaik kiszállnak az ukránok mögül, akkor Európa nincs abban a helyzetben katonai értelemben, hogy a siker reményében támogassa Ukrajnát. Tehát ezt a két hónapot kell higgadt politikával túlélni.

Orbán sokat beszélt arról, hogy az Egyesült Államok mekkora befolyása van a háború alakulására. Az amerikaiktól kapott rakétákat viszont Orbán szerint Ukrajna nem képes célra vezetni. „Erős az a feltételezés, hogy ezeket a rakétákat nem lehetett az amerikai szakértők közreműködése nélkül célra juttatni, ezért reagáltak hirtelen és erősen az oroszok.”

„Ha az elnök mond valamit az nem fecsegés, annak van súlya és következménye” – mondta az orosz elnökről utalva ezzel a tegnapi Putyin-beszédre, amely komoly fenyegetést helyezett kilátásba. Szerinte, amikor Putyin azt mondja, hogy módosították a nukleáris fegyverek bevetésére vonatkozó doktrínát, az nem egy kommunikációs eszköz, egy trükk, hanem tényleg módosították. Szerinte az sem kommunikációs trükk, hogy Putyin azt mondta, hogy az ilyen fegyvereket adó országokat célpontoknak tekinti.

Bejamin Netanjahu nemzetközi elfogatóparancsa is szóba jött, amit Szijjártó Péter külügyminiszter tegnap abszurdnak nevezett.

Orbán Viktor szerint „felháborítóan pimasz”, és „cinikus döntés”, amit a Nemzetközi Büntetőbíróság hozott, „amiért egy folyó konfliktusba beleavatkozott politikai célból”.

„Ez a nemzetközi jog teljes lejáratását eredményezi, ráadásul még olaj is a tűzre. Ezért nincs más választás mint ellenszegülni ennek a döntésnek, ezért még a mai nap során meg is fogom hívni Benjamin Netanjahut, aminek semmilyen következménye nem lesz rá nézve, ellenszegülünk az elfogató parancsnak, ha elfogadja a meghívást.”

A nemzeti konzultáció kapcsán tért rá arra, hogy mostanában nagyon elharapódzott a verbális durvaság a kommunikációban és lenézik azokat, akik a nemzeti konzultációt ki akarják tölteni.

Orbán Viktor szerint lenézésből származó tónus jelent meg a politikában, majd Magyar Péter hangfelvételekről kiszivárgott szavait idézte, anélkül, hogy a Tisza Párt elnökének a nevét kimondta volna: büdös az emberek szája, agyhalottak vannak, „az újságírókat lökjük bele a Dunába”.

„Ez példátlan a magyar közéletben, és a verbális durvaság elvezet a tettleges agresszióhoz is. Nincs szükségünk közéleti háborúra”– vonta le a következtetést a miniszterelnök.