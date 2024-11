Putyin azt mondta, már bocsánatot kért Merkeltől, amiért ráeresztette a kutyáját

Angela Merkel és Vlagyimir Putyin labradorjának, Koninak a 2007-es találkozása Szocsiban szóba kerül a volt német kancellár Szabadság című önéletrajzában is. (Ebből már szivárogtattak részleteket, a magyar vonatkozásairól is írtunk.) Merkel az 1990-es években történt kutyaharapása óta fél a kutyáktól. Amikor Koni a széke körül kúszott, feszülten reagált. A könyvében azt írta, megpróbált tudomást sem venni a kutyáról: „Bár többé-kevésbé közvetlenül mellettem volt. Putyin arckifejezését úgy értelmeztem, hogy élvezi a helyzetet.”

photo_camera Angela Merkel, Vlagyimir Putyin és Koni kutya 2007. január 21-én Szocsiban Fotó: Axel Schmidt/AFP

Most Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt a találkozással kapcsolatban, amikor egy kazahsztáni sajtótájékoztatón kérdezték róla. „Hogy őszinte legyek, már mondtam Merkelnek, hogy nem tudtam, hogy fél a kutyáktól. Ha ezt tudtam volna, soha nem tettem volna ezt. Éppen ellenkezőleg, egy nyugodt, kellemes légkört akartam teremteni. Feltételeztem, hogy Európában és különösen Németországban, ahol majdnem öt évig éltem, a háziállatokkal tudomásom szerint nagyon kedvezően bánnak” – mondta Putyin azt állítva, hogy így kért bocsánatot: „Angela, sajnálom, ezt nem tudtam”. Ez soha, semmilyen körülmények között nem fordulna elő még egyszer – mondta Putyin, de azon is meglepődött, hogy Koni szerepel a könyvben. „Hogy őszinte legyek, ez nekem furcsának tűnik” – mondta az orosz elnök.