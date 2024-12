Az új bíboros, Német László szurkol a magyar egyháznak, hogy foglalkozzon az áldozatokkal is

Amikor két éve belgrádi érsekké nevezte ki Ferenc pápa, akkor mi is rácsodálkoztunk, mennyire máshogy beszél egy olyan egyházi vezető, akit nem kötnek a magyarországi kötelékek. Német László azóta pápaválasztó bíboros, vagyis az egyetemes katolikus egyház legszűkebb elitjének tagja lett, a második magyar Erdő Péter mellett.

A Telex nagyinterjúban kérdezte sok egyéb mellett a friss gyermekbántalmazási botrányokról is. Itthon eleve nem nagyon nyilatkoznak a püspökök ilyesmiről, bár idén ez mintha változóban lenne. Ami a válaszaiban üdítően szokatlan, az az áldozatok előtérbe helyezése: „A következő lépés, hogy rájöjjünk, hogyan lehet az áldozatok sebeit begyógyítani, az ő életüket később követni. Ez pedig azzal kezdődik, hogy komolyan veszem őket, meghallgatom őket, és csatlakozom ahhoz a bocsánatkéréshez, amellyel Ferenc pápa előttünk jár.” Német örül, hogy a magyar egyház kezd szembenézni ezzel a kérdéssel, és reméli, hogy folytatódik az ügyek feldolgozás. „Szurkolok a magyar egyháznak, hogy foglalkozzon az áldozatokkal is. Velük is törődni kell, mert rengeteget szenvednek, viszont sokszor nem találtak meghallgatásra az egyházukban.”

A másik, itthon valamiért tabunak számító kérdés a püspökök felelőssége, Német erre is kitér, konkrét nevek említése nélkül. „Most új, szigorú szabályok vannak az egyházban és a világban is. Ezek vezettek oda, hogy a pápa püspököket vált le eltussolások miatt. Ez három–négy éve még elképzelhetetlen volt. Sokáig egy-egy ilyen esetnél csak belülről lehetett tudni, hogy volt olyan pap, akit nem a kora miatt nyugdíjaztak, hanem más okból.”

Semjén Zsolt nemrég azt sugallta, minden alap nélkül, hogy arányaiban kevesebb a gyerekbántalmazó a papságban, mint a társadalomban. Erre Német azt mondja: „Hiba statisztikai adatokkal eltakarni minden egyes eset súlyát, ha csak egy van, az is borzasztó. Nem szabad azt a benyomást sem kelteni, hogy ezzel lehet bagatellizálni.”