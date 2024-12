Mindkét fél új fegyvereket vetett be Ukrajnában, fokozódott egymás felőrlése

Novembert az ukrajnai háborúban is egyértelműen az amerikai elnökválasztás és annak a következményei határozták meg. Azt már tudjuk, hogy Donald Trump megválasztása után 24 órával még nem tört ki a világbéke, arra viszont van még némi esély, hogy a beiktatása után erőteljes lépéseket tesznek a felek egy esetleges fegyvernyugvás, vagy akár béke irányába.

Az oroszok már május vége óta magas műveleti tempót diktálnak, amelyet nyár vége óta még magasabb szintre növeltek. Aki folyamatosan az eszkalációtól retteg és mindent megtenne annak elkerülése érdekében, azok számára rossz hír, hogy az oroszok valójában már májusban elkezdtek eszkalálni. Szinte az összes frontszakaszon egyre hevesebben támadják az ukránokat, így ugyan területi nyereséget elkönyvelhettek, viszont egyes irányokban és időszakokban olyan mértékű veszteségeket szenvedtek, hogy amiatt ideiglenesen le kellett állítani az ottani műveleteket, másik hadműveleti irányokra kellett koncentrálni.

photo_camera Helyi lakosok és egy rendőr sétálnak a megrongálódott autók mellett egy lerombolt épület udvarán a rakétatámadást követően Odesszában 2024. november 25-én. Fotó: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

Ennek az emelt műveleti tempónak az az egyértelmű célja, hogy ha és amennyiben bármiféle tűzszüneti tárgyalásokra kerülne sor, az oroszok minél előnyösebb helyzetből kezdhessék meg azokat. Emiatt vontak be jelentős észak-korai segítséget is. A tüzérségi lőszer és ballisztikus rakétaszállítmányokon túl már bizonyítottan a fronton vannak az észak-koreai harcoló katonák is, sőt veszteségeket is szenvedtek. Egyértelműen látszik, hogy az oroszok „all in” stratégiára váltottak, amit egyébként az ukrán katonai vezetés sorozatos hibái is elősegítenek.

E hibák közül katonai szempontból az a legjelentősebb, hogy az ukrán dandárok és önálló zászlóaljak tevékenységét ún. hadműveleti csoportosítások fogják össze, amelyek egyszerre túl nagy területért felelősek. A helyeztet tovább súlyosbítja, hogy a nyilvánvalóan működésképtelen struktúra hibáit orvosolandó Szirszkij vezérkari főnök személyesen szab feladatot egyes hadműveleti csoportosításoknak és akár dandároknak, így szinte mindig késve érkeznek az amúgy helytelen parancsnok a frontra. Jóllehet, maga Zelenszkij elnök is intézkedett – többek között – hadtestek létrehozásáról, de megfelelő képzettségű törzstisztek és tábornokok, valamint a megfelelően működtetett szervezet hiányában ez önmagában korántsem garancia bármiféle pozitív változásra.

Nézzük, mi történt a front különböző szakaszain novemberben.