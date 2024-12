Négypontos előnnyel vezeti a Felcsút a magyar bajnokságot

Vereséget szenvedett a címvédő Ferencváros az utolsó előtti Debrecen otthonában az NB I-ben. Ez onnan nézve nem csoda, hogy a Debrecen már a 17. percben 3 gólos előnyben volt (Bárány Donát mesterhármasával), innen még egyenlíteni tudott a Fradi az első félidő végére, miközben Szalai Gábor 31. percben történt kiállítása miatt emberhátrányba került.

A második félidőben aztán a Debrecen rúgott még kettőt, a Fradi csak egyet, így alakult ki az 5-4-es eredmény.

Ami ennél is sokkal, de sokkal fontosabb: a magyar bajnokságot a Felcsút vezeti 32 ponttal, négy ponttal megelőzve a Ferencvárost. A Felcsút 15 meccset játszott már, a Fradi csak 14-et, de ha az FTC pótolja is az elmaradt meccsét, az is kevés lesz egyelőre.