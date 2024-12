A hatalmas vihar miatt 3 millió brittől kérik, hogy maradjon otthon, 86 ezer otthon maradt áram nélkül

A brit kormány már péntek este figyelmeztette a lakosságot a közelgő Darragh vihar veszélyeire, azt kérve az emberektől, hogy maradjanak inkább otthon. A figyelmeztetés szerint az erős szél törmelékeket kaphat fel, fákat dönthet ki és a part menti területeken nagy hullámokat eredményezhet. „Ha teheted, maradj otthon. Ilyen körülmények között nem biztonságos vezetni” – állt a figyelmeztetésben.

A vihar komoly fennakadásokat okoz Walesben és Nagy-Britannia délnyugati részén. Az Energiahálózatok Szövetsége szerint mintegy 86 ezer lakásban nincs áram Skócia, Anglia és Wales területén. Wales-ben az összes labdarúgó-mérkőzést elhalasztották, és

erre a sorsra jutott Szoboszlai Dominik mai meccse is, az Everton-Liverpool 12:30-ra tervezett városi derbi sem került megrendezésre a vihar miatt.

A Darragh névre keresztelt orkán szombaton érte el az Atlanti-óceán felől Nagy-Britannia nyugati és délnyugati vidékeit, ahol 150 kilométer/óra sebességű széllökések várhatók. A legerősebb szélvihar a nyugati partvidéken valószínű, de a belső országrészekben is óránkénti 65-90 kilométeres szélsebességet jósolnak a meteorológusok. A nyugati országrészre kihirdetett vörös riasztás szombat délelőtt 11 óráig – közép-európai idő szerint 12 óráig – van érvényben, de a többi térségre érvénybe léptetett második legmagasabb, sárga riasztás szombat estig szól. A vihart a prognózis szerint heves esőzések is kísérik, a meteorológia szerint Wales egyes térségeiben 80-90 milliméter csapadék is hullhat néhány óra alatt. (MTI, The Guardian)

Címlapkép: Paul Ellis/AFP