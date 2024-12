Év hala szavazás: legyőzheti-e a taknyos maca a balatoni sült keszeget?

Olyan az idei év hala-szavazás, mintha fociban a Barcelona egy csoportba kerülne a Kozármislennyel és a Csempeszkopáccsal, de pont az a szép a halakban, mint a fociban: mindig születhet őrült nagy meglepetés.

A szavazás három idei résztvevője ugyanis a dévérkeszeg, a kurta baing és a vágódurbincs.

photo_camera Áder János államfő egy dévérkeszeget vesz le a horogról a Magyar Országos Horgász Szövetség horgásznagyköveteinek V. találkozóján és horgászversenyén a Maconkai-víztározónál Bátonyterenyén 2017. október 7-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Nézzük sorban! A dévérkeszeg a cikknyitó hasonlat Barcelonája. Ezt a halat ugyanis szinte mindenki ismeri és tömegek szeretik is, hiszen a legyakoribb hazai keszegféle sok rokonától eltérően a magyar konyha legalapabb alapanyagai közé tartozik, mivel belőle készül a klasszikus értelemben vett sült keszeg. Bármelyik rokonát ki lehet persze sütni paprikás lisztben, de a dévér közülük messze a legfinomabb húsú.

De nemcsak ezért közkedvelt hal. Mivel igen sok van belőle és a kis tavaktól és öntözőcsatornáktól a legnagyobb folyamokig megél mindenhol, a magyar horgászok zsákmányának nem kis részét is ő teszi ki. A dévér annyira régóta alapeleme a Magyar Univerzumnak, hogy már 1545-ból van írásos nyoma.

A dévérnek csodálatos népi elnevezései vannak, ezek közül is kiemelkedik a pinafedél. Ez egyben bizonyíték arra, hogy a magyar népnek mindig is az jutott mindenről az eszébe. Nem vagyok tisztában a régi magyarok anatómiájával, de egy mai magyarnak azért nem ez ugrana be róla kapásból. De a dévér rajongói nem álltak meg a pinafedelezésnél, hiszen olyan további pompás elnevezéseket találtak ki, mint a laponya, a platyika, a gombás-LSD-s hangulatú szemgyörgykeszeg vagy a Scrabble-játékosok legszebb álmaiban előkerülő tyiszága.

Ki versenyezhet egy ekkora előnyből induló spílerrel?

photo_camera Ugye, hogy csinos a durbincs?! Fotó: SALLAI ZOLTAN

Talán a vágódurbincs, aki az egyetlen olyan hazai hal, akit többen ismernek a népi nevén, mint a hivataloson. Ő ugyanis a paptetű. Ez a kistermetű, de érdekesen kinéző folyóvízi fenéklakó halfaj értetetlen okból vált ki hagyományosan vad gyűlöletet a horgászokból. (Talán a fenéklakó mivolta a magyarázat a legelterjedtebb népi nevére? Ez eddig eszembe sem jutott.) A barbár nyolcvanas években egyszerűen agyontaposták, ha kifogták és még köpködve káromkodtak is hozzá. Ma már védik szerencsére. A durbincs semmivel sem szolgált rá erre a bánásmódra!

A vágódurbincsot, ha lehetséges, még a dévérnél is fantasztikusabb neveken emlegeti a Magyar Nép. Tényleg nem én tehetek róla, hogy a régiek gondolatai ennyit forogtak a pina körül, de hősünk egyik elnevezése a pinafésű, bele sem merek gondolni, milyen alapon. Ártatlanabb vizekre evezve a taknyos maca is ötcsillagos név, csakúgy, mint a borholy, a disznóhal, a dürgencs, a lecserlecs, a maca, a, porhó, a taknyos lezsér vagy a vízidarázs.

photo_camera kurta baing Fotó: SALLAI ZOLTAN

A két előző versenyzőhöz képest igazi kishal a törpe termetű, kivételes esetben is maximum 10 centisre megnövő nagyszemű, élő ember által soha nem látott kurta baing. Neki annyira király hivatalos neve van, hogy kivételes módon nem kapott semmiféle népi elnevezést, amiért ezen a fórumon is nyíltan a Magyar Népet vádolom. A kurta baing személyes tragédiája, hogy 100000-ből 99999 ember akkor sem ismerné fel, ha kifogná, felszínes rápillantásra annyira hasonlít egy nyeszlett snecire. De ha neked a nemecsekek jönnek be, bátran szavazz rá!

Az Év hala-szavazást egyébként a Magyar Haltani Társaság rendezi meg minden évben és itt lehet játszani.

Tavaly a természetben drogozók favoritja, a réti csík nyert. Idén december 31-én délig tart a szavazás, vagyis még bőven elolvadhat a dévérkeszeg óriási előnye.