Különös érvekkel utasította el a NAV a nyomozást a 44 éves sínekkel és használt kőből épülő Budapest-Belgrád vasút ügyében

„A NAV nem hajlandó nyomozni a a kelebiai »szupervasútba« épített, 40 éves sínek és a használt, kopott kövek ügyében” – írta meg a Facebookján Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő, aki májusban mutatta be, hogy 1980-ban gyártott síneket és használt talpfákat építenek be a vasúti pályába, majd augusztusban azt, hogy az úgynevezett ágyazatba használt, rossz minőségű követ – illetve helyenként építési törmeléket, cserepet – építenek be, szeptember 17-én tett feljelentést költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt (mondván, hogy ha a kivitelező új sínek és új kőből álló ágyazat beépítését vállalta, „akkor az szimpla csalás”.

Hadházy nyilvánosságra hozta a feljelentés elutasításáról született határozatot is, aminek az indoklásába néhány módfelett figyelemreméltó állítás is szerepel. Ilyen például az, hogy amikor a képviselő a feljelentésében tanulmányt és szabványt idéz arra, milyen kövekből kell állnia a vasúti pályát alátámasztó kőzúzaléknak, erre a NAV azt írja: bár azok tényleg „részletesen leírják a vasúti sínek építésekor zúzottkőként használható anyagok tulajdonságaira vonatkozó minőségi követelményeket, azonban kizárólagosan nem neveznek meg egyetlen anyagot sem”.

Később azzal érvelnek, hogy egy Hadházy által a feljelentésben idézett tankönyv „csupán példálózó jelleggel sorolja fel a mélységi magmás kőzetanyagokat”. Arra, hogy a videóban is láthatóan könnyen széttörhető kő kerülhet-e az ágyazatba, nem térnek ki a feljelentés elutasításában.

photo_camera Fotó: Hadházy Ákos

A feljelentés elutasításából kiderül: a NAV az építési minisztériumtól, az pedig a MÁV-tól kért tájékoztatást, amely megnyugtatta a NAV-ot, hogy az ágyazat kivitelezésével minden rendben van.

Az adóhivatali végzés azt is megjegyezte, hogy „a nyilvános közbeszerzéseket közzétevő hivatalos weblapon a kivitelezéssel kapcsolatos cégekre (Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt., CRE konzorcium, China Tiejiuju Kft., China Railway Kft., RM International Zrt.) vonatkozóan nem található adat”. Hogy ez mire vagy mi ellen érv, az nem derült ki.

A határozatból (aminek a teljes szövege itt olvasható pdf-ben) úgy tűnhetett, hogy a NAV azt is nehezményezte, hogy Hadházy csak egy videót és képeket készített a használt kőről és sínről, és „az általa egyszerű érzékszervi vizsgálatával tapasztaltakon és az azt rögzítő videóján túlmenően, más konkrét tényt, körülményt sem a bűncselekmény elkövetésére, sem a költségvetést ért vagyoni hátrány összegére vonatkozóan nem közölt”.

Hadházy szerint „a kövek esetén valóban kellett volna egy szakértői vélemény beszerzése is (de ez ugye nem az én dolgom volna, hanem a nyomozásé)”. A használt sínekkel kapcsolatban pedig úgy reagált, hogy a NAV dolga lett volna a sínek megtekintésén túl, hogy „megnézik a szerződéseket, hogy mi áll benne: tényleg használt síneket terveztek-e a szupervasútba”. Mint írta, ezt ő is szerette volna megtudni, „de egyelőre Lázár János minisztériuma és a MÁV is megtagadta, hogy betekintsek a dokumentációkba”.

A képviselő a nyomozás elutasításáról szóló posztját azzal zárja, hogy egyelőre tehát tovább folyhat az épülő vasút szétlopása, és „csak remélhetjük, hogy ebből nálunk nem lesz az újvidékihez hasonló tragédia”.