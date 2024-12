„Orbán Viktornak rendszeres kapcsolata van az oroszokkal, és nyilvánvalóan jó a kapcsolata Trumppal” – mondta a leendő elnök nemzetbiztonsági tanácsadója

Mike Waltz floridai republikánus képviselő, akit Donald Trump a nemzetbiztonsági tanácsadójának kért fel, vasárnap azt mondta: „Orbán Viktornak rendszeres kapcsolata van az oroszokkal, és nyilvánvalóan jó a kapcsolata Trump elnökkel is”.

A CBS „Face the Nation – with Margaret Brennan” című műsorában Waltz arról is beszélt: „Remélem, hogy az egész világ azt szeretné, ha valamilyen módon megszűnne a mészárlás, ami Kelet-Ukrajnában folyik”. Hogy mi lehet ez a „valamilyen mód”, arra nem tért ki.

photo_camera Mike Waltz 2024 júliusában a republikánus konvención Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az adásban kifejezetten rákérdeztek arra, hogy Orbán, akit „Oroszországhoz kötődő tekintélyelvű vezetőként” emlegettek, Trump üzenetét közvetítette-e, amikor néhány nappal a Mar-a-Lagóban Trumppal (és Waltz-cal, illetve Elon Muskkal) folytatott tárgyalása után telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel, és előbb azt mondta, hogy „minden lehetséges diplomáciai lépést megteszünk, hogy a tűzszünet és a béketárgyalások mellett érveljünk”, majd talán egy lehetséges karácsonyi tűzszünetet és fogolycserét helyezett kilátásba Oroszország és Ukrajna között. (Az ezzel kapcsolatos orbáni és szijjártói kommunikáció ugyanakkor meglehetősen zavaros volt, Kijev szerint például ilyen javaslatot ők nem is kaptak.)

Waltz erre a kérdésre nem válaszolt, vagyis nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy Orbán Putyinnak szóló üzenete a Trumppal való találkozóból származik-e. Csak annyit jegyzett meg, hogy „folytatni fogjuk a tárgyalásokat”, és hogy „Trump elnök világossá tette: azt akarja, hogy ez a háború véget érjen”.