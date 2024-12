Már a Századvég sem hisz Nagy Mártonéknak

Bár a kormány prognózisa szerint jövőre 3,4 százalékos lesz a GDP-növekedés, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. becslése szerint 2025-ben 2,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A harmadik negyedéves GDP-adat tükrében a kilátások valamelyest romlottak a magyar gazdaság növekedési pályáját tekintve, írja a Portfolio a gazdaságkutató előrejelzése alapján.

A kormányközeli Századvég-csoport gazdaságkutatójának előrejelzése szerint idén 0,7 százalékos lesz a gazdasági növekedés. És a jövő évi 2,6 százalék után majd csak 2026-ban lép be a Nagy Márton által emlegetett 3-6 százalékos sávba, de annak is csak az aljára: a választási évre 3,1 százalékos bővülést jósolnak. Persze a kormányzat is tudja azt, hogy a 3-6 százalék csak egy lózung: mint megírtuk, a „Magyarország középtávú költségvetési-strukturális terve 2024” című, Brüsszelnek elküldött dokumentumban ennél sokkal reálisabb (alacsonyabb) számok szerepelnek.

A Századvég előrejelzése szerint az infláció idén 3,7, jövőre 3,6, míg 2026-ban már csak 2,9 százalék lesz, részben azért, mert a nemzetközi dezinflációs folyamatok a következő két évben is folytatódhatnak. Ugyanakkor jelezték, hogy a következő években is fontos lesz a forint árfolyamának alakulása, a gyengébb forint miatt ugyanis az infláció tartósan 3 százalék felett maradhat.