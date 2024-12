Magyar Péter szerint Kocsis Máté már egyetemistaként se volt jó fej

Interjút adott a hvg-nek Magyar Péter, aki bár beszélt politikáról is, az interjú második felében magazinos hangulatú sztorizgatást tolt a magánéletéről. Mindezek előtt persze azért elmondta, hogy durva másfél évre számít a 2026-os választásokig, hogy szerinte a „Menczer támadásából” „a legrosszabbul a magyar társadalom jött ki”, illetve hogy Orbán „olyan, mint az öreg Kádár, nem látja, mi zajlik Magyarországon, mert a környezete elzárja tőle a valóságot”, és ők „Nagy Mártonnal az élen úgy viselkednek, mint a szocik és az SZDSZ-esek a végén, a saját választóikat hülyézik le”.

A kérdésre, hogy milyen a viszonya a pénzhez, Magyar a következőket válaszolta:

„Polgári, középosztálybeli családban nevelkedtem. Soha nem ültem jachton, helikopteren. Annyira érdekelt a pénz, hogy a családomnak megfelelő körülményeket tudjak biztosítani. Nagy hitelre megvettük a budai házat, és felépítettük a balatonfelvidéki nyaralót, a váláskor az utóbbi lett Judité, ennyi volt a vagyonunk.”

De további magánéleti részleteket is megosztott, például hogy nem igaz, amit Menczer mondott, miszerint „megtagadta” a fia.

„Felesben neveljük a gyerekeket Judittal. A nagyfiammal nem beszélek politikáról, és ritkábban látom, most épp pár hónapra külföldre megy majd. Nem könnyű nekik, hiszen örültek, hogy az anyjuk végre kilépett a politikából, most pedig az apjuk szállt be. Nehéz megérteniük a bennem végbemenő változást is. Mészáros Márta filmjeire gondolok, lehet, hogy én is írok nekik egy naplót, amiben leírom, hogy értük is teszem, amit teszek, hogy ők már normálisan működő országban éljenek. Vagy maga az életem lesz a napló hozzájuk. Egyébként Judittal is korrekt kapcsolatban vagyok, azt remélem, hogy húsz év múlva le tudunk ülni, nézni az unokáinkat, ahogy fociznak.”

A kérdésre, hogy a családi hagyományok miatt lett-e jogász, Magyar Péter elmondta, ez „magától értetődő volt”, majd egy mindennél intimebb részletet is elmondott: „A bíróság bölcsődéjébe jártam, ami a fővárosi bíróság épületében volt, ott lettem szobatiszta.”

Sőt, arról is beszélt, hogy vagyona egy részét a „szerencsének köszönheti”:

„Nagyapámmal egyszer együtt mentünk egy idős hölgyismerőséhez, 8-10 éves lehettem, megdicsértem a kertben a gyönyörű apácaliliomokat – kertésznek készültem – és a kapott lekváros kenyeret. 18 éves koromban derült ki, hogy a hölgy másnap rám íratott egy kis gellérthegyi lakást. Ezt adtam el, és költöztem a Károlyi-kerthez, az egyetem szomszédságába. Életem legjobb évei voltak, nagy bulikkal, amiken ott volt néha Kocsis Máté, Gulyás Gergely.”

Jó fejek voltak? – hangzott el ezután a kérdés, mire Magyar Péter elárulta: „Kocsis Máté soha nem volt az, akkor még a MIÉP-ben nyomult, de Gergővel nagyon jóban voltam, esküvői tanúm volt és a középső fiam keresztapja. Csodálom is, hogy így beleállt az ellenem folytatott leggusztustalanabb lejáratásba. Fordítva én biztos nem tennék ilyet.”