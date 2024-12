Kocsis Máté előbb álhírt posztolt a magdeburgi merényletről, majd ímmel-ámmal magyarázkodott, és Menczer Tamással együtt mindketten megtalálták a történetben rejlő Magyar Péter-szálat

„Eddig 11 halott és 60 sérült, de még nem tudni, hol a vége. Mindez ma este Németországban, a magdeburgi karácsonyi vásárban. A gyilkos egy szír terrorista” – posztolta Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető péntek este a magdeburgi támadásról, de az adatai több ponton sem tükrözték a valóságot.

Péntek este egy autó nagy sebességgel a kelet-németországi város karácsonyi vásárában lévő tömegbe. Az autó több tucat embert is elüthetett, hosszan, több tíz vagy akár száz méteren keresztül ment tovább az első ütközések után, mire megállt. A hatóságok először két ember haláláról számoltak be, szombat reggel négyre nőtt ez a szám. Mások további halálos áldozatokról beszéltek, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A sebesültek száma valóban 60 körül van, eddig 68-ról tudni, közülük 15-en súlyosan megsérültek.

photo_camera Fotó: HEIKO REBSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

A támadóval kapcsolatban sem írt valós dolgokat a Fidesz frakcióvezetője, az elkövető nem szír származású. A német rendőrök az 50 éves Taleb A.-t gyanúsítják, aki a szaúd-arábiai Hofuf városában született, egy korábbi interjúja szerint 2016 júliusában menedékjogot kapott, mert halálosan megfenyegették, amiért megtagadta az iszlámot. Idáig nem tartották nyilván szélsőségesként, pedig a Bild szerint Szaúd-Arábia figyelmeztette a német hatóságokat a támadóról az X-en posztolt nézetei miatt, Taleb A. nyíltan szimpatizált az AfD-vel.

Kocsis szombat reggel új bejegyzést tett közzé, de arra, hogy AfD-szimpatizáns volt a támadó, nem reagált, ahogy azt sem tette helyre, hogy nem 11 halottat erősítettek meg. „Izgalmasnak ígérkezik a vita, hogy nem is szír volt a gyilkos, hanem szaudi. Bár az első hírek szír elkövetőről szóltak, a tiszás kommentelők számára – beleértve Magyar Pétert is – jelzem, velük ellentétben nekem nem okoz nagy megkönnyebbülést, ha a magdeburgi karácsonyi vásárban mészároló, bevándorló hátterű emberről kiderül, hogy nem szír, hanem szaudi, és már régóta Németországban él. Ez csak erősíti azt a tényt, hogy a csodafegyverként emlegetett integráció minimum nyikorog.

Az sem nyűgöz le különösebben, hogy a hatóságok nem tudják (vagy nem merik) megmondani, pontosan hány halott van. A lényeg ugyanaz: európaiak a halottak, bevándorló a gyilkos. Sokadjára. Ezért ellenezzük mindenáron a brüsszeli migrációs politikát! Ui.: akiket felzaklatott az a téves hír, hogy szír volt az elkövető, és megnyugodtak, amikor kiderült, hogy szaudi, azoktól elnézést kérek!”

Menczer Tamásnak pedig Magyar Péter jutott eszébe a támadásról. „Magyar Péternek! Ha hibázol, emberek halnak meg! Ez a bevándorlás. Egy őrült terrorista most Magdeburgban mészárolt! Ezért nem engedhetjük, hogy olyanok döntsenek Magyarországról, akik veszélybe sodornák a hazánkat. Te ilyen ember vagy. Te azt követeled, hogy tartsuk be a brüsszeli bevándorláspárti szabályokat, mert szerinted azok megvédenek bennünket. Na igen, a németeket is megvédték, ugye?!”