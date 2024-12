Magyar Péter szerint övé a legnépszerűbb magyarországi Facebook-poszt, le is vonja az ebből levonható egyetlen következtetést

„A valaha volt legnépszerűbb hazai Facebook poszt lett a karácsonyi bejegyzésem” – posztolta ki december 27-én délután Magyar Péter, csatolva a bejegyzéshez a december 24-i posztjáról készült képernyőképet. Mielőtt a Meta-kígyó ennenmaga farkába harapna, gyorsan rögzítsük: a december 27-én 16:40-kor megjelent posztja idején a karácsonyi posztnak a screenshot tanúsága szerint 146 ezer lájkolója (szívecskézője, nevetős fejezője, mérges fejezője, bármizője) és 14,4 ezer hozzászólása volt. Amikor én most, a cikk írásakor, 18:27-kor megnyitottam azt a posztot, már 149 ezer fölött volt a reakciók száma, ehhez jött még csaknem 14,5 ezer hozzászólás és több mint 2600 megosztás (a Magyar-féle screenshotban a megosztások száma nem látszik).

photo_camera Amikor már tényleg az általunk ismert legnépszerűbb volt



Mindez csak azért érdekes, mert amikor kiposztolta, hogy az övé a legnépszerűbb, ez még nem volt így. Mert például az SMA-s kisfiú, Zenthe szüleinek 2019. szeptemberi bejegyzése arról, hogy összegyűlt a fiuk gyógyítására a pénz, 148 477 reakciót, 11 ezer hozzászólást és 37 ezer megosztást kapott. Vagyis amikor Magyar kiposztolta ma, hogy a december 24-i bejegyzése a legnépszerűbb magyar Facebook-poszt, az még nem volt így, de mostanra két mutatóban már valóban népszerűbb lett a Zenthéről szóló jó hírnél is, talán épp a mai bejegyzése hatására is. (Ha valaki esetleg tud ennél is népszerűbbet, írja meg, hogy megírhassam.)

Persze lehet, hogy ez az egész fenti okoskodás fölösleges is volt, mert amikor azt írja: „a valaha volt legnépszerűbb hazai Facebook poszt”, akkor csak a politika világára és a politikusi Facebook-oldalakra gondol.

Ugyanis, hogy ráforduljunk Magyar bejegyzésének a tartalmára is: az ellenzéki politikus azután, hogy megköszöni a támogatást, nyomban meg is jegyzi: „idén már a ti pénzeteken vásárolt kínai és vietnámi lájkok sem segítettek” az „eddigi csúcstartón”. Aki nem más, mint „egy billiomos felcsúti gázszerelő azóta Hatvanpusztára elszármazott haverja”. Vagyis Orbánt tekinti az eddigi legnépszerűbb magyar Facebook-poszt szerzőjének (hogy melyik posztjára gondol, az nem derül ki).

Mindenesetre ez elég ahhoz, hogy végül le is vonja a létező egyetlen levonható következtetést a saját bejegyzése minden korábbinál nagyobb népszerűségéből: